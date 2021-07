Wetter: Unwetter-Sommer geht in die nächste Runde -Tiefdruckgebiet kringelt sich über Deutschland

Turbulente Wetterlage

Sonne und Temperaturen bis 30 Grad zum Wochenstart angesagt. Doch dann sind Gewitter und heftige Regenschauer im Anmarsch. Das Wetter in Deutschland hat es in sich.

München - Der Sommer lässt uns im Juli bisher etwas im Stich. Immerhin sieht es zum Start in die Woche nach Sommer 2021 aus. Maximalwerte bis über 25 bis 30 Grad sind für den Montag (12. Juli) drin. Aus dem Süden dringt warme Luft - im Osten und Süden wird es teils sehr heiß.

Wetter in Deutschland - 30 Grad und dann wieder kräftige Gewitter

Gegen Abend ziehen die ersten Gewitter im Südwesten Deutschlands auf, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Baden-Württemberg sind „markante“ Gewitter mit Starkregen möglich.

Grund dafür ist eine Luftmassengrenze, die derzeit über Deutschland liegt, erklärt Meteorologin Veronika Krieger vom Wetterportal The Weather Channel. Tiefdruckgebiete saugten immer wieder warme Luft an und verdrängen diese aber bald wieder. „Durch den Luftmassenwechsel können teils kräftige Gewitter entstehen“, so die Wetterexpertin. Die Konstellation ist nicht verlockend.

„Ein Unwettertief kringelt sich über Deutschland“, mit diesen Worten beschreibt Meteorologin Corinna Borau wetter.com die aktuelle Wetterlage.

Turbulente Wetterlage am Dienstag

Am Dienstag verlagert sich der Schwerpunkt der Gewitter in den Norden und Osten Deutschlands. Unwetter drohen! Heftiger Starkregen auch Hagel und Sturm sind laut DWD möglich. Nur im Nordosten bleibt es weitgehend trocken und heiter. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 28 Grad. Im Süden wo es kräftig regnet werden gerade noch 20 Grad erreicht.

+ Blitz und Donner: Gewitter mit Starkregen sind beim Wetter in Deutschland weiter angesagt. © Hartl/dpa

Unwetterlage spitzt sich am Mittwoch zu

Zur Mitte der Woche - am Mittwoch - liegt die sogenannte Tiefdruckrinne über Deutschland. Sie trennt Gewitterluft im Norden und Osten Deutschlands und kühlere Atlantikluft in der Südhälfte.

Von der Eifel bis ins östliche Nordrhein-Westfalen ist mit Unwettergefahr durch ergiebigen Dauerregen zu rechnen, teilt der DWD mit. Am Nachmittag und am Abend ziehen heftige Schauer und Gewitter mit im Norden und Nordosten auf.

Wann sich das Wetter wieder beruhigt? Geduld ist gefragt. Am Wochenende gibt es Chancen auf Besserung. Ob sich dann Sommerwetter durchsetzt, ist fraglich. Die Modelle sind sich bisher noch uneinig. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

