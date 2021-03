Wetter in Deutschland: Ein „Monstersturm“ braut sich zusammen

Das Wetter am Freitag teilt sich in zwei Lager. Im Süden ist es regnerisch, im Norden sonnig - doch es nähert sich bereits eine gefährliche Wetterlage: Ein Monstersturm braut sich zusammen.

Der Freitagmorgen startet im Süden sehr nass. Der Norden bekommt noch etwas Sonnenschein ab, bevor sich die Wetterlage in den nächsten Tagen komplett ändern wird. Ein Monstersturm steht bevor. Der Meteorologe Dominik Jung sagt: „Das europäische Wettermodell berechnet eine schwere Sturmlage über der Mitte und teilweise im Süden Deutschlands.“ Teilweise werden die orkanartigen Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell sein. Auch was den Winter anbelangt, ist Jung sich sicher, das war noch nicht der letzte Schnee: „Der Winter sendet also nochmal Grüße.“ Besonders in den Höhenlagen kann es zu Glätte aufgrund von überfrierender Nässe oder Schneeregen kommen. Wie BW24* berichtet, steht Deutschland Sturmwetter mit orkanartigen Böen bevor.

Das Wetter in Stuttgart am Freitag ist zweigeteilt in Sonnenschein und Regen, der bald zu einem Sturm anwachsen wird.