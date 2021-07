Gefährliche Hitzewelle überzieht USA: Waldbrände breiten sich aus - Meerestiere „zu Tode gebacken“

Dramatische Warnungen

Die westlichen Bundesstaaten der USA haben mit extrem hohen Temperaturen und Waldbränden zu kämpfen. Die Hitzewelle ist noch nicht vorbei.

Los Angeles / München - Die Hitzewelle wütet weiter in den USA. Erst zu Beginn des Monats Juli hatten enorme Temperaturen dem Nordwesten der USA und dem westlichen Kanada mit Temperaturen bis knapp 50 Grad zu schaffen gemacht. Die Hitze hatte zu zahlreichen Todesfällen beigetragen - und die Gefahr ist nicht vorüber.

„Gefährliche Hitzewelle“ rollt weiter: Extreme Temperaturen in den USA

Für mehr als 30 Millionen Menschen hatte der Nationale Wetterdienst am Wochenende Warnungen ausgesprochen: Von der Hitze gehe für sie ein großes gesundheitliches Risiko aus. In nahezu ganz Kalifornien und in großen Teilen Nevadas galt die höchste Warnstufe. Das bedeutet, dass nicht nur Ältere oder Kranke gefährdet sind, sondern alle Menschen. „Versuchen Sie, cool (auch: kühl) zu bleiben!“, mahnte die Behörde via Twitter. Sie rief die Menschen auf, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich in gekühlten Räumen oder im Schatten aufzuhalten.

Im kalifornischen Death Valley, das für seine unglaubliche Hitze berüchtigt ist, wurden am Sonntag 53,5 Grad Celsius gemessen. Das war minimal weniger als am Vortag. Die Hitzewarnung wurde dort bis Dienstag verlängert. Nach 47 Grad am Samstag verzeichnete Las Vegas (Bundesstaat Nevada) am Sonntag 45,6 Grad. Extrem heiß wurde es auch in den beiden Bundesstaaten Utah und Arizona.

„Eine gefährliche Hitzewelle wird weite Teile des Westens der USA treffen - mit rekordverdächtigen Temperaturen“, erklärte der Nationale Wetterdienst der USA am Sonntag. Via Twitter hieß es in der Vorhersage für Montag (12. Juli): „Die übermäßige Hitze wird in Teilen des Westens weiter anhalten.“ Auch zu Wochenbeginn müssen sich die Menschen demnach weiterhin auf extreme Hitze und Waldbrände einstellen.

USA: Enorme Hitze und Waldbrände - Flugzeug stürzt ab

Zuletzt wurde bei einem Feuer in Nordkalifornien ein extrem seltenes Phänomen gefilmt: ein mächtiger Feuer-Tornado. Während sich das dramatische Video weiter in den sozialen Netzwerken verbreitet, kämpft die USA gegen die Flammen.

Am Samstag stürzte in Arizona ein Flugzeug ab. Es war zur Beobachtung eines Feuers im Einsatz. Angaben der Behörden zufolge kamen beide Besatzungsmitglieder ums Leben. Die Absturzursache war zunächst nicht bekannt. Auch in den Bundesstaaten Oregon und Kalifornien breiteten sich die Waldbrände aus. Das sogenannte Bootleg-Feuer in Oregon beeinträchtigte auch Energielieferungen nach Kalifornien.

+ Ein Feuer wütet durch Doyle im US-Bundesstaat Kalifornien. © Noah Berger/dpa

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte bereits Ende vergangener Woche wegen der Auswirkungen des Feuers auf die Energieversorgung und wegen der extremen Hitze den Notstand verhängt. Zuvor hatte er die Einwohner des bevölkerungsreichsten US-Bundesstaates zum Strom- und Wassersparen aufgerufen. Am Wochenende meldeten die Notaufnahmen im Westen der USA nach Angaben der Zeitung Washington Post wieder einen Anstieg von hitzebedingten Erkrankungen und Todesfällen.

„Zu Tode gebacken“: Hitze und Trockenheit bedrohen Meerestiere

Die Kombination aus außergewöhnlicher Hitze und Trockenheit soll vorläufigen Schätzungen Hunderte Millionen Meerestiere - darunter beispielsweise Seesterne - getötet haben. Das geht aus einem Bericht der New York Times hervor. Etliche weitere Arten seien bedroht. Seesterne seien „zu Tode gebacken“, schrieb die Zeitung, Schalen von Muscheln „klafften auf, als wären sie gekocht worden“. Wie einer „dieser postapokalyptischen Filme“ fühle es sich an, so Meeresbiologe Christopher Harley gegenüber der New York Times.

Doch nicht nur die USA kämpft mit extremen Wetter-Bedingungen. Auch Europa drohte am Wochenende eine Rekord-Hitzewelle. Spanien erwartete schier unwirklich klingende Temperaturen. (dpa/mbr)

