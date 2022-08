Weil die Regen-Prognose nicht eintrat - Wetteramts-Chefin verliert ihren Job

Von: Stella Henrich

Weil sie das Wetter nicht richtig vorhergesagt haben, verlieren zwei Mitarbeiter des ungarischen Wetteramts ihren Job. Der Fall hat offenbar auch einen politischen Hintergrund.

Budapest ‒ Aufgrund der Wetter-Prognose wurde das traditionelle Feuerwerk zum Nationalfeiertag Ungarns (20. August) am vergangenen Wochenende abgesagt. Denn eigentlich drohte mit einer bis zu 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein heftiges Gewitter über Budapest. So zumindest lauteten die Warnungen des staatlichen Wetteramts.

Am 20. August feiern die Ungarn den Tag des ersten Staatsgründers, König Stephan (um 975-1038), der auch das Land christianisiert hat. Stephan wurde von der Katholischen Kirche heiliggesprochen.

Da die angekündigten Gewitter allerdings ausblieben, mussten die Leiterin des ungarischen Wetteramts und ihr Stellvertreter nun ihren Hut nehmen. Laszlo Palkovics, Minister für Technologie und Industrie, hat die beiden vor die Tür gesetzt. Das berichtet jetzt die staatliche Nachrichtenagentur MTI. Gründe für den Rauswurf nannte der Minister nicht, so Focus.de.

Kuriose Wetter-Entscheidung: Minister sagt Feuerwerk im Vorfeld ab

Derweil sehen die Oppositionsmedien in Ungarn einen Zusammenhang zwischen der Wetter-Vorhersage und dem eigentlich geplanten Feuerwerk zum Nationalfeiertag, das aufgrund des angekündigten heftigen Gewitters vorsichtshalber von Minister Palkovics im Vorfeld abgesagt wurde.

Eigentlich sollte es gewaltig anlässlich des Feiertags krachen. Rund 40.000 Raketen von 240 Positionen sollten entlang des Donau-Ufers abgefeuert werden, berichtet die Bild. Doch nicht nur das Feuerwerk auch das Gewitter blieb am Nationalfeiertag aus.

Kuriose Entscheidung: Rechtspopulisten glauben an Falschinformation

Rechtspopulistische Medien des Landes warfen daraufhin dem Wetterdienst vor, das Feuerwerk aufgrund von falschen Informationen verhindert zu haben. Offensichtlich mit ein Grund dafür, dass nun Kornélia Radics und ihr Stellvertreter Gyula Horváth vom ungarischen Wetterdienst ihre Arbeit verloren haben.

Allerdings sollte man wissen, dass ein heftiges Unwetter vor 16 Jahren bei einem Feuerwerk in Budapest zu einem schweren Unglück geführt hatte. Damals starben fünf Menschen, mehr als 300 Personen wurden dabei verletzt. Mehr als eineinhalb Millionen Zuschauer waren damals in Panik geraten, erinnert der Standard.de an das Unglück von damals. Ein Grund dafür, warum die Regierung mithilfe von Wettervorhersagen seither entscheidet, ob ein Feuerwerk stattfindet oder nicht.

Übrigens war Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán bei den Feierlichkeiten diesmal nicht dabei. Er musste stattdessen während seines Urlaubs in Kroatien aus Seenot gerettet werden.

