Am Montagabend: Unwetter-Warnung für Teile Deutschlands - Schwere Gewitter sind im Anmarsch

„Extreme Hitze“

Von Patrick Mayer schließen

Das Wetter in Deutschland bleibt im Juli extrem. Zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen wechseln sich Hitze und starke Gewitter ab. Auch im Westen soll es am Montagabend vereinzelt krachen.

München - Das Wetter in Deutschland ist im Juli sehr nass. Und zwar von Nord nach Süd, von Ost nach West. Daran wird sich auch an diesem Montag (12. Juli) nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Im Nordosten sollen auf brütende Hitze am Montagnachmittag und frühen Abend gebietsweise heftiger Starkregen und teils schwere Gewitter folgen.

Unwetter in Deutschland: Heftiger Starkregen und schwere Gewitter im Nordosten und im Westen

Und das zwischen der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern, der Millionenmetropole Berlin (rund 3,67 Millionen Einwohner), Brandenburg und Teilen Sachsens. Hier warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zudem vor „extremer Hitze“. Besonders schwer gewittern soll es demzufolge über und rund um das Urlaubsgebiet der Mecklenburgischen Seenplatte. Etwa im Bereich der Kleinstadt Neubrandenburg (rund 65.000 Einwohner).

Auch für den äußersten Westen der Bundesrepublik, vom Schwarzwald in Baden-Württemberg über das Saarland bis ins Rheinland hat der DWD eine Unwetter-Warnung ausgegeben. Konkret: Ab dem Abend kann es hier „heftigen und ergiebigen Starkregen sowie Gewitter“ geben. Die Warnung beinhaltet neben weitläufigen ländlichen Regionen auch Großstädte wie Stuttgart (630.000 Einwohner), Düsseldorf (620.000 Einwohner) oder Köln (1,08 Millionen Einwohner).

Die Gewitter sind freilich auch eine Konsequenz der sehr warmen Temperaturen zum Wochenanfang. Und dazu gibt es auch eine gute Nachricht. Denn: In Teilen Deutschlands soll es mit Blick auf das Wetter die gesamte Woche sommerlich warm bleiben. Zum Beispiel in der Hauptstadt, in Berlin. 26 bis 30 Grad warm wird es hier und in Brandenburg bis einschließlich Sonntag (18. Juli). In Köln soll es dagegen nur 20 bis 25 Grad warm sein, und auch am Dienstag und am Mittwoch noch kräftig schütten.

Unwetter in Deutschland: Im Juli gibt es weiter viel Regen

Eine hohe Regen-Wahrscheinlichkeit (bis zu 90 Prozent) sagt das Online-Portal wetter.com zum Beispiel auch für das schwäbische Stuttgart voraus - und zwar bis einschließlich Freitag. Auch in und rund um die bayerische Landeshauptstadt München wird bis einschließlich Samstag immer wieder Regen vorausgesagt, bei Temperaturen nur noch um die 20 Grad. (pm)