„Wassermelonen-Schnee“ bedeckt Berge in den USA – Was hinter dem Phänomen steckt

Von: Bettina Menzel

Schnee in der Farbe von Wassermelonen verzaubert die Berge in Utah in den USA. Das Phänomen kann weltweit auftreten – und hat eine einfache Erklärung.

München/Utah – Die verschneiten Berggipfel im US-Bundesstaat Utah sind derzeit rosa. Wer das weltweit auftretende Phänomen „Wassermelonen-Schnee“ nicht kennt, könnte glauben, jemand war in den Bergen mit einem Farbkasten unterwegs. Dabei ist das Rosa natürlichen Ursprungs – und völlig ungefährlich für den Menschen.

In den USA ist das Phänomen des rosa Schnees nicht unbekannt, manche Menschen reisen sogar extra deshalb in die Gegend um Cache County in Utah. Die Maserungen im Schnee reichen von rosa bis hin zu orange und haben eine recht profane Ursache: Der „Wassermelonen-Schnee“ entsteht durch Algenwachstum. „Eigentlich handelt es sich um eine Grünalgenblüte, die auf der Schneeoberfläche auftritt“, erklärte Scott Hotaling, Assistenzprofessor an der Utah State Universität, der US-Zeitung The Hill.

„Die Schneealgen produzieren ein Pigment, das ihre Zellen verdunkelt und damit als Schutz vor UV-Strahlung dient“, so der Experte weiter. Die rosa Farbe ist also im Grunde eine Art Sonnenschutz der Algen – genau wie die Braunfärbung der Haut beim Menschen. Die hübsche Färbung hat für Besucher einen spannenden Nebeneffekt. So berichteten einige Wanderer, dass sich ihre Schuhsohlen nach dem Betreten der rosa Algen orange färbten und sie pfirsichfarbene Spuren im Schnee hinterließen.

Wassermelonenschnee wird durch die Geißelalge (Chlamydomonas nivalis) verursacht. Im Juni 2021 war das Phänomen auch in den Dolomiten in Italien zu sehen (Symbolbild). © FLPA/Bob Gibbons / agefotostock/IMAGO

Algen-Phänomen lässt Schnee schneller schmelzen: In Dürrejahren ein Problem

Neben dem Sonnenschutz hat die Farbe für die Alge jedoch auch einen sekundären Nutzen. Das Rosa bewirke, „dass die Zellen Wärme absorbieren, wodurch der Schnee um sie herum schmilzt, was ihnen den Zugang zu Wasser ermöglicht“, erklärte der Wissenschaftler Hotaling. Im Grund sei der Schnee „eine Welt voller Wasser“, aber nichts davon sei der Alge im gefrorenen Zustand zugänglich, so der Experte weiter. Das Phänomen tritt demnach nur auf, wenn genügend Schmelzwasser in der Schneedecke und genügend Nährstoffe vorhanden sind – etwa im Frühling oder Sommer.

Die schnellere Schneeschmelze birgt jedoch auch Gefahren. Gerade in Dürrejahren sei dies ein Problem, warnt Hotaling. Man versuche derzeit herauszufinden, wie viel von Utahs Schneedecke durch Algen schmilzt und was dagegen getan werden könne. Die Forschung dazu stecke aber noch in den Kinderschuhen.

Rosa Maserungen in der weißen Schneedecke sind ein globales Phänomen und beispielsweise auch aus den italienischen Dolomiten bekannt. Italien leidet seit Jahren unter starker Dürre, weshalb man in Rom wohl genau auf Hotalings Forschung blickt. Der Einfluss von Algen auf die Natur ist nicht zu unterschätzen, so war eine bestimmte Art beispielsweise für das Fischsterben in der Oder verantwortlich.