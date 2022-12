Wetter an Weihnachten: DWD gibt Unwetter-Warnung in Teilen Deutschlands aus

Ein Passant geht bei Schneeregen an einem Weihnachtsmarkt vorbei. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Aus der Traum von der „Weißen Weihnacht“: In diesem Jahr wird das Fest mild, regnerisch und teilweise windig. Der Deutsche Wetterdienst gibt für Heiligabend Unwetterwarnungen heraus.

Offenbach - Lange hofften die Menschen hierzulande auf Schnee an Weihnachten, doch jetzt ist klar: Das Wetter in Deutschland am 24. Dezember und den Weihnachtsfeiertagen wird nass, grau und windig. Aus der Traum von Weißen Weihnachten. Denn die Temperaturen sind zu mild, statt Schneeflocken prasselt vielerorts Regen vom Himmel. Für bestimmte Regionen gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Heiligabend sogar eine Unwetterwarnung heraus.

Wetter in Deutschland zu Weihnachten: Mild, grau, nass und windig

Der Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage werden mild - zu mild für Weiße Weihnachten. Angaben des DWD zufolge liegen die Temperaturen deutschlandweit über null, teilweise sogar im zweistelligen Bereich. Die Mindestwerte erreichen an Heiligabend vier Grad im Nordwesten bis hin zu Höchstwerten von 13 Grad im Süden Deutschlands. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es laut Wetterprognose sogar noch etwas wärmer, am zweiten Weihnachtsfeiertag klettern die Temperaturen weiter und liegen zwischen sechs Grad im Nordwesten bis hin zu 14 Grad im Süden Deutschlands.

Wetter in Deutschland an Weihnachten: In diesen Regionen gibt es am Heiligabend eine Unwetterwarnung

Der Deutsche Wetterdienst gibt für einzelne Regionen für den 24. Dezember eine Unwetterwarnung heraus. Grund dafür ist eine westliche Strömung, die feucht-milde Meeresluft vom Atlantik nach Deutschland bringt. So kann es im Allgäu zu ergiebigem Dauerregen und Unwettern kommen. Seit Donnerstagabend können dort bis Heiligabend Niederschläge von bis zu 140 Litern pro Quadratmeter niedergehen.

Sturmböen erwarten die Wetterexperten in den nördlichen Mittelgebirgen und den Alpen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor allem in den Kamm- und Gipfellagen einiger Mittelgebirge und der Alpen vor stürmische Böen mit Stärken von bis zu acht bis neun auf der Beaufortskala. Auf exponierten Gipfeln könne es teilweise auch zu schweren Sturmböen von bis zu zehn Beaufort kommen, warnen die DWD-Wetterexperten. Die Beaufortskala teilt sich in die Stärken null (Windstille) bis zu zwölf (Orkan) ein. Im Bundesland Sachsen können Windböen entstehen.

Am Weihnachtswochenende herrscht im hohen Norden Deutschlands teilweise auch Glättegefahr: An der Grenze zu Dänemark und im Nordosten der Bundesrepublik können die Temperaturen Werte um den Gefrierpunkt erreichen. Vereinzelt kommt es dann zu Glätte, Reif und überfrorener Nässe.