Heiß statt weiß: Jetzt „droht“ uns ein historisches Weihnachtsfest

Die Chancen auf Weiße Weihnachten sinken: Tauwetter und Regen machen einen Strich durch die Rechnung. Kurz vor dem Fest gibt der Deutsche Wetterdienst zudem eine Unwetterwarnung heraus.

Berlin – Zuletzt gab es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Jahr 2010 deutschlandweit Weiße Weihnachten. Könnte es auch dieses Jahr wieder klappen? Die aktuellen Wetter-Prognosen der Experten dämpfen die Erwartungen für Heiligabend. Wer für die Festtage zur Verwandtschaft fährt, muss vorsichtig sein: Kurz vor dem Fest warnt der Deutsche Wetterdienst mancherorts vor Glätte und Sturm.

Unwetterwarnung kurz vor Weihnachten: Glätte- und Sturmgefahr

Wie wird das Weihnachtswetter in diesem Jahr? © picture alliance/dpa/AP | Sergei Grits

Kurz vor Weihnachten gibt der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung heraus. Am Mittwoch könnte es besonders im Süden und Südosten zu Glatteis auf den Straßen kommen. Insbesondere die Region Niederbayern ist betroffen. Der Boden ist teilweise noch bis in die tiefen Schichten gefroren, wodurch bei Regenfällen überfrierende Nässe und Glatteis entstehen können.

Die Meteorologen warnen zudem vor Sturmböen auf dem Brocken und dem Fichtelberg sowie in den Hochlagen des Schwarzwaldes. In Ostsachsen kann es laut DWD zu Windböen kommen. Vergangenen Freitag hatte der Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net für Donnerstag an der Nordsee sogar Sturmböen in Orkanstärke vorhergesagt.

Die Chancen auf Weiße Weihnachten sinken

Der diesjährige Dezember war bislang kälter als im Durchschnitt, in der vergangenen Woche lagen die Temperaturen vielerorts im zweistelligen Minusbereich. Doch ausgerechnet zu Weihnachten setzt das Tauwetter ein, prognostizieren die Wetterexperten des DWD am Dienstag. Der 24. Dezember fällt vielerorts mild bis sehr mild aus, teilweise liegen die Höchsttemperaturen sogar im zweistelligen Bereich.

Historische Temperaturen an Weihnachten Ein Blick auf die Statistik zeigt, wie unterschiedlich das Wetter an Weihnachten hierzulande ausfallen kann: Am kältesten Weihnachten in Frankfurt im Jahr 1962 lagen die Temperaturen bei nur minus 11,1 Grad, am wärmsten Weihnachten kletterte das Thermometer auf plus zehn Grad - so geschehen zuletzt 2015.

Schon am Mittwoch, Donnerstag und Freitag kommt es laut Angaben von Wetter.net in Deutschland vermehrt zu Regenfällen – das kann sich vielerorts auch am Samstag (Heiligabend), Sonntag und Montag fortsetzen. „Weihnachten ist vor allem im Westen und Nordwesten häufig nass und grau“, schreiben die DWD-Wetterexperten auf Twitter. Je weiter man nach Süden und Südosten kommt, desto höher liegen demnach die Chancen, trocken durch das Weihnachtsfest zu kommen, heißt es weiter. Selbst an den Alpen kommt es am 24. Dezember zu länger andauerndem Regen. Die Höchstwerte in Deutschland liegen an Weihnachten durchweg über null: zwischen fünf Grad in Vorpommern und 15 Grad am Oberrhein. Damit „droht“ uns das wärmste Weihnachten aller Zeiten.