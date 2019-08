Wetter in Deutschland: Experten rauben uns jede Hoffnung für den August

Was soll das?

Als ich Schülerin war hatten wir das fast jeden Sommer. Statt Sonne kam der Regen. Unsere Eltern waren verzweifelt wie die großen Ferien bei diesem Regen mit uns werden. Ferienprogramme gab es nicht.

Vielleicht sollten die Schreiber hier mal die Alten fragen bevor sie hier Chaos und Katastrophen benennen und verbreiten.

Nur eines das war in den gesamten 1960er und 1970er so. Zeitzeugen sind hier Wertvoller als all die Gretas usw. Wir haben es erlebt und waren zu dieser Zeit geboren und erlebten all diese Jahre und Sommer, Winter, Herbst und Frühling.