Wetter-Chaos in Kalifornien: Blizzard-Warnung im „Golden State“ – Los Angeles unter Wasser

Von: Miriam Haberhauer

Teilen

Der US-Bundesstaat wurde am Freitag vom stärksten Wintersturm seit Jahrzehnten heimgesucht. Bis zu 2,5 Meter Schnee seien mancherorts möglich.

USA – Wetter-Chaos in Kalifornien: Schnee, eisige Temperaturen und Starkregen statt strahlendem Sonnenschein. Den Bewohnern des „Golden State“ an der Westküste der USA bietet sich aktuell ein ungewohntes Bild.

Schneesturm in Kalifornien: Wetterfront trifft US-Westküste

Es ist der stärkste Wintersturm seit Jahrzehnten, der Amerikas Westküste aktuell heimsucht. Große Teile des US-Bundesstaats liegen unter einer dicken, weißen Schneedecke. Die Metropolregion Los Angeles wurde zeitgleich von ungewöhnlich heftigen Regenfällen heimgesucht. Erstmals seit Jahrzehnten gilt für Teile des US-Bundesstaates auch eine Blizzard-Warnung.

Mehrere wichtige Autobahnen mussten zeitweise wegen Schnee und Eis geschlossen werden. Unter ihnen war auch die Interstate 5, die Mexiko, Kalifornien, den Nordwesten der USA und Kanada verbindet. Am Samstagabend waren noch immer über 125.000 Haushalte ohne Strom. Nur wenige Wochen zuvor hatte US-Präsident Joe Biden wegen anhaltendem Starkregen und Überschwemmungen im Bundesstaat den Katastrophenfall ausgerufen.

Dicke Schneeschichten prägen aktuell das Bild in Kalifornien © dpa

Hochwasser-Alarm für Los Angeles: Bis zu 2,5 Meter Schnee und Blizzard-Warnung in Kalifornien

Für Los Angeles und weitere Städte gab der nationale Wetterdienst zudem zeitweise eine Hochwasserwarnung heraus. Betroffen waren unter anderem die Innenstadt von Los Angeles, Beverly Hills und Santa Barbara. Der Sender CNN berichtete am Freitag und in der Nacht bereits von überschwemmten Straßen in und um Los Angeles.

Auf Bildern aus Kalifornien waren bereits am Freitag schneebedeckte Berge zu sehen. Meteorologen rechneten für Samstag mit mehr Schnee in höheren Lagen sowie Gewittern in tieferen. Vereinzelt könnten bis zu 2,5 Meter Schnee fallen, berichtete CNN unter Berufung auf den Wetterdienst. Selbst an ungewöhnlichen Orten fiel bereits Schnee: In der Nähe des berühmten „Hollywood“-Schildes soll am Freitag Schnee oder Graupel gesichtet worden sein, meldete der Wetterdienst auf Twitter. Für Sonntag rechnet der Wetterdienst mit weiteren starken Schneefällen.

Nicht nur in Kalifornien sorgte ein heftiger Wintersturm für Chaos. Auch im US-Bundesstaat Michigan waren in der Nacht zum Samstag rund 465 000 Kunden ohne Elektrizität. Ein Feuerwehrmann kam dort bei einem Einsatz ums Leben: Er war von einer herabstürzenden Stromleitung getroffen worden. (mlh/afp)