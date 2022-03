Sonnenschein satt am Wochenende - doch nun drohen deutschlandweit Waldbrände

Von: Antonio José Riether

Aufgrund trockener Witterungen steigt die Gefahr von Waldbränden in ganz Deutschland. In Teilen des Landes wird die höchste Warnstufe erwartet.

München - In ganz Deutschland sorgt das Omega-Hoch Martin derzeit für viel Sonnenschein. Auf der anderen Seite sorgt es auch für ein trockenes Wetter, somit bleibt die Bundesrepublik am Wochenende weitestgehend von Regen verschont. Allerdings ist dieser Umstand mit Vorsicht zu genießen, mit der Trockenheit geht die zunehmende Feuergefahr im ganzen Land* einher.

Wetter in Deutschland: Waldbrandgefahr im ganzen Land - in Sachsen droht sogar die höchste Warnstufe

Von Westen nach Osten zieht sich das sonnige Wetter* in den kommenden Tagen durch. Östlich kann es zwar mancherorts, etwa an der deutsch-polnischen Grenze zu rund zehn Grad kommen, am Rhein sowie an Mosel und Saar wird mit Spitzengraden von bis zu 17 Grad gerechnet. Doch die warme Sonne soll nicht von den Gefahren trügen, die von ihr ausgehen könnten.

Denn im ganzen Land steigt die Waldbrandgefahr. So wird erwartet, dass die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen wird. Etwa in der Lausitz in Sachsen könnte sogar die höchste Stufe fünf gelten. In Brandenburg musste die Feuerwehr bereits am Donnerstag kleinere Waldbrände in Groß Köris (Dahme-Spreewald) auf rund 200 Quadratmetern Boden sowie in Welzow (Spree-Neiße) auf 600 Quadratmetern löschen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte im Landkreis Teltow-Fläming dank wachsamer Bürger ein entstehendes Feuer bereits zu Beginn gelöscht werden. Daneben gab es weitere kleinere Flächenbränden außerhalb des Waldes.

Wetter: Bayerns Forstministerin warnt: „Schon eine weggeworfene Zigarettenkippe kann ausreichen“

Auch in Bayern gilt die Warnung angesichts der trockenen Witterung. So gilt auch in Nordbayern sowie in Teilen des bayerischen Alpengebiets seit Freitag die zweithöchste Warnstufe vier. Dies teilte Forstministerin Michaela Kaniber von der CSU* mit, sie warnte von unbedachten Handlungen, die ein Feuer entfachen könnten. „Schon ein Funke oder eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe kann ausreichen, um einen folgenschweren Brand auszulösen.“ Grund dafür sind auch die trockenen, leicht entzündlichen Blätter, Zweige und Nadeln, die den Boden vielerorts bedecken.

Zudem mahnte Kaniber, das Rauchverbot in Wäldern einzuhalten, außerdem sei das Risiko durch Fahrzeuge mit heißen Katalysatoren ebenfalls recht hoch. „Schon im Eigeninteresse sollte man keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund parken.“ Die Waldbrandgefahr würde erst mit ergiebigen Regenfällen wieder sinken, so Kaniber. Auch der Deutsche Wetter-Dienst gab eine Warnung für Bayern heraus*.

Wetter in Deutschland: Waldbrandgefahr nicht die einzige Sorge bei Trockenheit

Die Waldbrandgefahr ist Angelegenheit der Bundesländer, weshalb die Bevölkerung dazu angehalten ist, sich am Wochenende bei den entsprechenden Stellen über Warnungen zu informieren. In manchen Teilen könnte Besuchern bei hoher Waldbrandgefahr der Zutritt zu den Wäldern untersagt werden. Doch nicht nur in den Wäldern ist die Gefahr noch, auch an Freiflächen oder Randstreifen sind Feuer möglich. (ajr) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

