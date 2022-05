Beleidigung des Propheten Mohammed? Lynchmob tötet christliche Studentin in Nigeria und schändet ihre Leiche

Symbolbild: Straße außerhalb der nigerianischen Hauptstadt Abuja. © Thomas Imo/photothek.net/imago

In Nigeria ereignete sich ein grauenvoller Mord an einer christlichen Studentin. Wegen einer angeblichen Beleidigung des Propheten Mohammed wurde sie von einem Lynchmob ermordet.

Sokoto - Ein Lynchmob hat in Nigeria eine christliche Studentin gelyncht und ihre Leiche verbrannt. Dutzende muslimische Studenten hätten die junge Frau im Bundesstaat Sokoto aus Wut über einen Eintrag in einer öffentlichen WhatsApp-Gruppe gesteinigt, erklärte die Polizei am Donnerstag. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Hohe geistliche Autoritäten des Landes forderten nach dem Vorfall zur Ruhe auf.

Nigeria: Lynchmob holte Studentin nach Whatsapp „gewaltsam“ aus Sicherheitsraum

Nach Angaben der Polizei holten die Angreifer die Studentin Deborah Samuel „gewaltsam aus dem Sicherheitsraum, in dem sie von den Schulbehörden versteckt worden war, töteten sie und zündeten das Gebäude an“. Der Sultan von Sokoto, Muhammadu Sa‘ad Abubakar, höchster geistlicher Führer der muslimischen Gemeinde in Nigeria, und der katholische Bischof von Sokoto, Mathew Hassan Kukah, forderten zur Ruhe auf.

Nigeria: Christliche und islamische Geistliche verurteile Tat

Der Rat des Sultanats habe die Sicherheitsbehörden aufgefordert, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte Abubakar. Er sprach sich für eine „friedliche Koexistenz“ aus. Bischof Kukah sprach von einem „tiefen Schock“.

Im Bundesstaat Sokoto wird neben dem laizistischen Recht auch das islamische Recht der Scharia angewandt. Dutzende Studenten gerieten über einen Kommentar von Deborah Samuel in Rage, der auf sozialen Netzwerken verbreitet wurde, wie der Polizeisprecher von Sokoto erläuterte.

Whatsapp-Äußerung der Studentin als Beleidigung des Propheten Mohammed aufgefasst

Den Angaben zufolge war die Äußerung der Studentin als Beleidigung des Propheten Mohammed aufgefasst worden. Auf im Internet verbreiteten Aufnahmen war unter anderem zu sehen, wie die tote Studentin in einem rosafarbenen Kleid, mit dem Gesicht nach unten zwischen dutzenden Steinen lag. Ein Student, der sich lediglich Babangida nannte, legte der Studentin zur Last, sie habe in einer WhatsApp-Gruppe „beleidigende“ Äußerungen veröffentlicht, die „jeder gesehen hat“.

Auf einem Video war zu sehen, wie eine Menschenmenge die Leiche auspeitschte, abgenutzte Reifen auf die Leiche stapelte und „Allahu Akbar“ (Gott ist der Größte) rief. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest und leitete eine Fahndung nach all jenen ein, die auf dem Video zu erkennen sind. Die Behörden ordneten die Schließung der Schule an, um die Ursachen des Vorfalls aufzuklären.

Nigeria hat 215 Millionen Einwohner. Der Norden ist mehrheitlich muslimisch, der Süden mehrheitlich christlich.

Die Scharia wurde im Jahr 2000 in zwölf Staaten im Norden Nigerias eingeführt. Auf dieser Grundlage wurden bereits Todesurteile wegen Ehebruchs, Gotteslästerung oder Homosexualität ausgesprochen. Allerdings gab es keine Hinrichtungen.

