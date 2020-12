WhatsApp führt neuen Zwangsservice ein - Wer nicht zustimmt, fliegt raus

WhatsApp führt zum Jahresende einen neuen Service ein. Für Nutzer hat das aber einen großen Haken.

Kassel - Zu Weihnachten gibt es von WhatsApp noch ein Geschenk in Form eines Updates. Doch nicht jedem Nutzer dürfte das gefallen. Während einige Änderungen für Nutzer ganz nett sind, könnte ein neuer Service viele User abschrecken. Doch die guten Nachrichten zuerst.

WhatsApp Entwickler WhatsApp Inc./Facebook Inc. Erscheinungsjahr 2009 Kategorie Instant Messaging Deutschsprachig ja

In der Vergangenheit hat WhatsApp mehrere neue Funktionen* eingeführt - so auch in den vergangenen Tagen: Bei dem aktuellen Update wurden mehrere neue Hintergrundbilder für die Chats zur Verfügung gestellt. Herzen für die Schwester, das Haustier für den Vater - Hintergrundbilder können individuell auch mit eigenen Fotos bei der Messenger-App variabel in einzelnen Chats angepasst werden.

Ähnlich wie beim Konkurrenten Snap Chat gibt es bei WhatsApp seit kurzem die Möglichkeit für ablaufende Nachrichten. Das sind Mitteilungen, die sich im Fall von WhatsApp nach sieben Tagen automatisch aus der Unterhaltung löschen.

WhatsApp-Update zu Weihnachten: Messenger will mit Nutzern künftig in Kontakt treten

Außerdem wurde eine Funktion eingeführt, bei der die Nutzer einfacher auf einen Rutsch mehrere Chats und Bilder löschen können, um so mehr Speicherplatz zu gewinnen. Beides verkündete das Unternehmen über die Internetplattform Twitter. Aber auch die Möglichkeit einen Chat nicht nur zeitweise, sondern immer stumm zu schalten, ist neu.

Doch das war noch nicht alles: Zukünftig plant der Messenger-Dienst WhatsApp selbst Nachrichten an seine Benutzer zu schicken, um in Kontakt mit ihnen zu stehen. Auf diesem Wege will WhatsApp seine Reichweite vergrößern. Hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin (Irland) zuvor Neuerungen über seinen Blog, der Videoplattform YouTube oder auf sozialen Netzwerken wie Twitter angekündigt, wollen die Iren nun neue Wege gehen. Denn häufig gehen Veränderungen und neue Funktionen an den Nutzern vorüber.

+ WhatsApp führt einen neuen Service ein - doch der hat einen großen Haken: Wer der Neuerung nicht zustimmt, kann dann den Messneger nicht mehr nutzen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/picture alliance

Update: WhatsApp-Nachrichten vom Messenger kommen bei jedem Nutzer an

Das soll sich jetzt ändern, wie unter anderem merkur.de berichtet, plant Whatsapp eine brutale Änderung*: So sollen Neuerungen in WhatsApp zukünftig direkt in der App an die Nutzer kommuniziert werden, so der Plan. Es soll in der Nachrichten-App zukünftig einen Bereich geben, in dem Änderungen für die Nutzer angezeigt werden, vermutet auch WABetaInfo.

Mit diesem Zusatz in WhatsApp soll verhindert werden, dass Technik-Laien über Neuerungen häufig erst aus den Medien erfahren. IT-Experten halten diese Neuerung für sehr sinnvoll, um das Informations-Leck zu schließen.

Trotzdem gibt es einen Haken. Damit WhatsApp in direktem Kontakt zu seinen Nutzern stehen kann, müssen diese aktiv den neuen Nutzungsbedingungen in der App zustimmen. Das ist nach Informationen WABetaInfo jedoch nur bis 08.02.2021 möglich. Wer den neuen Bedingungen bis zum Ablaufdatum nicht zustimmt, soll den Messenger-Dienst WhatsApp zukünftig nicht mehr nutzen können.

Starting today, WhatsApp can send in-app announcements to their users.

Who knows what they are going to announce! 😁



Note: I don't mean advertisements, I mean probably announcements about features, changes, news, information and similar. — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 2, 2020

Heftiger Schritt beim Messenger-Dienst: Nutzer müssen nach WhatsApp-Update zustimmen

Ein drastischer Schritt, den das Unternehmen mit Hauptsitz in Irland geht. Bislang stimmten die Nutzer den Nutzungsbedingungen einmalig nach dem Download und Einrichten der App zu und gaben somit allen folgenden Neuerungen passiv ihr okay durch die weitere Nutzung.

Doch dieses Mal ist alles anders: Die Änderung zu mehr Transparenz und zugänglicheren Informationen sind so groß, dass es einer aktiven Einwilligung der WhatsApp-Nutzer bedarf. Mit dem Nachteil, dass User, die nicht rechtzeitig handeln, den Zugriff auf die App verlieren könnten.

Bei WhatsApp gibt es nun ein neues Feature, durch das Nachrichten nach sieben Tagen gelöscht werden. Was Nutzer wissen müssen, erfahren Sie hier. Die EU will die Verschlüsselung in Messaging-Diensten wie Whatsapp und Signal durch eine Hintertür umgehen. Datenschützer sind alarmiert.

