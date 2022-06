WHO berät über Affenpocken: Entscheidung über Notlage von internationaler Tragweite

Die WHO hat ein Expertengremium zusammengetrommelt, das die Gefahr einschätzen soll, die vom Affenpockenvirus ausgeht. Es geht auch um eine „Notlage von internationaler Tragweite“.

Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stand in der Vergangenheit mehrfach in der Kritik, sie habe zu spät auf Bedrohungen reagiert. Nicht nur, als sich das Coronavirus Anfang 2020 verbreitete. Auch als Ebola 2013 in Westafrika ausbrach und die WHO erst 2014 Notfallmaßnahmen einleitete – mehr als 11.000 Menschen kamen ums Leben. Nun hat sich die Sonderorganisation der Vereinten Nationen auf die Fahnen geschrieben, rechtzeitig zu reagieren. Ein Expertengremium aus Affenpocken-Spezialisten tagt seit Donnerstag (23. Juni) in Genf. Bald soll eine Entscheidung fallen, ob die WHO wegen der ungewöhnlichen Verbreitung des Virus eine „Notlage von internationaler Tragweite“ ausrufen wird.

Affenpocken-Fälle: So verbreitet ist die Krankheit mittlerweile

Anfang Juni gab es 30 Affenpocken-Fälle in Deutschland, aktuell sind 520 Infizierte in 14 Bundesländern gemeldet. Europaweit sind es mittlerweile 2746 Fälle in 29 Ländern. 1799 Fälle seien dem europäischen Überwachungssystem Tessy gemeldet worden, 1796 davon seien von Laboren bestätigt, melden die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und das Regionalbüro Europa der Weltgesundheitsorganisation WHO in einer gemeinsamen Analyse zum Affenpocken-Ausbruch.

Hauptsächlich sind Männer betroffen, der Großteil der Erkrankten ist mit 44 Prozent in der Altersgruppe zwischen 31 und 40 Jahren. Generell kann sich aber jeder anstecken, der engen körperlichen Kontakt mit Infizierten hat. Weltweit sind Fälle aus über 40 Ländern bekannt. Am Mittwoch waren es insgesamt bereits über 5000 Infizierte, 3308 davon außerhalb Afrikas, wie aus Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht.

Affenpocken: Was spricht für eine „Notlage internationaler Tragweite“?

Bei Krankheitserregern ist immer dann Vorsicht geboten, wenn sie entweder neu sind – wie zu Beginn der Corona-Pandemie das Virus SARS-Cov-2 – oder wenn sie sich neu verhalten, wie nun das Affenpockenvirus, erklärt die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim in ihrem Video „Affenpocken breiten sich aus“. Das Affenpockenvirus ist bereits seit über 50 Jahren bekannt und wurde 1970 erstmals in der Demokratischen Republik Kongo festgestellt. Eigentlich ist die Krankheit bei Nagetieren geläufig, die den Erreger auch auf den Menschen oder auf Affen übertragen können. Außerhalb von west- und zentralafrikanischen Ländern – wo die Krankheit endemisch ist – kam das Virus bislang nur sehr vereinzelt vor.

Doch nun melden immer mehr Länder Affenpocken-Erkrankungen. 98 Prozent der Fälle wurden in Ländern entdeckt, in denen das Virus bislang praktisch unbekannt war. Das sei beunruhigend für die WHO, so der Spezialist Ibrahima Socé Fall zur Einberufung des Ausschusses. Dass sich das Virus auch in Europa und anderen Teilen der Welt ausbreitet, ist also neu. Ebenso wie die Tatsache, dass die Übertragung ausschließlich von Mensch zu Mensch erfolgt. Das Besondere an den aktuellen Fällen sei, dass die Affenpocken-Infizierten in Deutschland zuvor nicht in Länder in Afrika gereist waren, teilte etwa das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Dieses ungewöhnliche Verhalten des Virus könnte für eine „Notlage von internationaler Tragweite“ sprechen.

Notlage von internationaler Tragweite wegen Affenpocken? Das spricht dagegen

Dagegen spricht, dass die Infektionszahlen – anders als etwa beim Coronavirus – nicht explosiv steigen. Ein Faktor ist dabei der Übertragungsweg. Während Corona auch durch Aerosole übertragen wird, wird das Affenpockenvirus dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge nur durch engen menschlichen Kontakt weitergegeben. Zudem handelt es sich um ein DNA- und nicht um ein RNA-Virus, weshalb der Affenpocken-Erreger nicht so schnell mutiert. Dass in kurzer Zeit immer ansteckendere Varianten entstehen, wird deshalb nicht erwartet. Der Verlauf der Affenpocken-Erkrankung ist außerdem in der Regel mild, in Europa sind derzeit keine Sterbefälle bekannt.

Gegen Pocken ist in Deutschland zwar kaum noch jemand geimpft, denn die WHO erklärte diese Krankheit dank einer globalen Impfkampagne im Jahr 1980 für ausgerottet. Ein Pockenimpfstoff, der auch gegen Affenpocken wirkt, steht in Deutschland allerdings schon bereit. Aus Expertensicht gibt es derzeit keinen Grund zur Annahme, dass sich die Affenpocken zu einer neuen Pandemie wie beim Coronavirus entwickeln könnten. „Die Krankheit ist bekannt, sie breitet sich langsamer aus und ist nur durch engen Körperkontakt übertragbar und wir haben Impfungen und Medikamente“, erklärt etwa Nguyen-Kim.

Affenpocken-Entscheidung der WHO: Wann entscheidet das Expertengremium?

Der Affenpocken-Notfallausschuss der Weltgesundheitsorganisation besteht aus rund einem Dutzend unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt, die sich mit dem Affenpockenvirus besonders gut auskennen. Wer in den Ausschuss berufen wurde, teilte die WHO zunächst nicht mit. Die Fachleute prüfen bisherige Erkenntnisse und das Risiko einer größeren Bedrohung, und sie formulieren Empfehlungen für Gesundheitsbehörden.

Die Beratungen starteten am Donnerstag (23. Juni) um 12 Uhr per Video-Schalte und sollen auch die Frage beantworten, ob die öffentliche Gesundheit in größerem Umfang bedroht ist. Dann würden sie die Ausrufung einer „Notlage von internationaler Tragweite“ empfehlen. Das Ergebnis der Beratungen des Expertenrats dürfte frühestens am Freitag (24. Juni) bekannt werden, es könnte jedoch auch noch länger dauern. „Der Ausschuss dürfte in den kommenden Tagen eine Mitteilung herausgeben“, teilte die WHO am Donnerstag mit. Praktische Folgen hätte eine „Notlage von internationaler Tragweite“ nicht. Diese Maßnahme soll vielmehr die Länder wachrütteln, nach Fällen Ausschau zu halten und eigene Vorkehrungen zu treffen, um eine Ausbreitung einzudämmen.

Auch wenn Affenpocken im Vergleich zum Coronavirus glücklicherweise harmlos erscheinen, sollte das nicht in Sicherheit wiegen. Das Global Virome Project, eine Forschungsinitiative mit dem Ziel, zukünftige Pandemien zu bekämpfen, warnt vor rund 500.000 unentdeckten zoonotischen Viren, die sich vom Tier auf den Menschen übertragen. Manche können harmlos sein, andere jedoch auch schlimmer als Corona, erklärt die Expertin Mai Thi Nguyen-Kim und ergänzt: „Es ist Russisch Roulette, man kann immer Pech haben. Aber indem wir Menschen den Klimawandel vorantreiben, Lebensräume zerstören, Wildtiere jagen, Nutztiere auf kleinstem Raum halten, drehen wir immer schneller an der Revolvertrommel und fordern das Pech geradezu heraus.“ (dpa/bme)