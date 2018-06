Wie im Actionfilm! Polizei jagt Panzer über Highway

Eine filmreife Verfolgungsjagd hat sich die US-Polizei mit einem Panzer auf dem Highway geliefert. Dabei war das Militärfahrzeug allerdings nur mit Tempo 65 unterwegs.

Mit einer Spritztour in einem gepanzerten Truppentransporter hat ein US-Soldat die Autobahnpolizei in Virginia in Atem gehalten. Polizisten folgten dem tonnenschweren Kettenfahrzeug am Dienstag mehr als eine Stunde lang über einen Highway in dem US-Bundesstaat, ehe der Soldat anhielt und sich ergab. Augenzeugen berichteten von filmreifen Szenen, als das Panzerfahrzeug durch die Straßen ratterte, Verkehrszeichen ignorierte und ein ganzes Geschwader Polizeiautos mit lärmenden Sirenen nach sich zog.

Warum konnte die Polizei das Militärfahrzeug nicht stoppen?

Die Beamten waren dem Militärfahrzeug klar unterlegen: Normalerweise spannen sie bei Verfolgungsjagden Nagelstreifen über die Fahrbahn, welche die Reifen zum Platzen bringen. Bei den Ketten des Militärfahrzeugs war dies keine Option. Die Beamten beschränkten sich also darauf, Ausfahrten zu blockieren und dem sandfarbenen Fahrzeug mit rund 65 Stundenkilometern zu folgen.

Polizeisprecherin Keeli Hill sagte, der Soldat habe das Fahrzeug auf einem Stützpunkt der Nationalgarde entwendet und sich damit auf den Weg in die nahe gelegene Landeshauptstadt Virginia gemacht. Zu den Motiven des Fahrers wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Augenzeugen fühlten sich an Szenen aus einem Videospiel erinnert. "Es war wie in dem Spiel 'Grand Theft Auto', in dem Panzer mitten durch die Stadt rollen", sagte ein Augenzeuge dem Lokalsender WWBT. "Es war surreal." Ein anderer Zeuge postete ein Video der Verfolgungsjagd auf Twitter und kommentierte: "Das ist verrückt!"

AFP

Rubriklistenbild: © Youtube Screenshot