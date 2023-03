Deutsche Klimaaktivisten strömen nach Österreich – Experten befürchten Demo-Chaos in Wien

Von: Marcus Giebel

In Wien steigt die Europäische Gaskonferenz. Deshalb sind in diesen Tagen auch deutsche Klimaaktivisten in der österreichischen Hauptstadt. Demos gibt es bereits seit dem Wochenende.

Wien – Der Hauptstadt von Österreich stehen turbulente Tage bevor. Denn in Wien steigt ab Montag (27. März) bis zum Mittwoch (29. März) die Europäische Gaskonferenz (EGC). Deren Teilnehmer treffen sich in einem nicht näher benannten Hotel in der Innenstadt. Die alljährliche Zusammenkunft der Vertreter der europäischen Energiewirtschaft ruft auch diverse Klimaaktivisten auf den Plan. Was die wohl aushecken? Mit Straßen-Blockaden, wie sie hierzulande zum Alltag der sogenannten Klima-Kleber gehören, muss wohl an allen Tagen gerechnet werden. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Wochenende, wie der Kurier berichtet.

Klima-Proteste in Wien: Donau grün gefärbt und Privatjetterminal blockiert

So hatte das Bündnis „BlockGas“ am Samstag die Salztorbrücke in der Wiener Innenstadt blockiert und das Wasser im Donaukanal kurzzeitig grün gefärbt. Zumindest bei dem Protest an der Donau, bei dem eine ungiftige Farbe zum Einsatz kam, sollen auch deutsche Klimaaktivisten dabei gewesen sein. Einen Tag später versperrten 40 Mitglieder der Gruppe die Zufahrt zum Privatjetterminal am Wiener Flughafen. Laut oe24.at haben sich auch für die kommenden Tage Protestler aus Deutschland angekündigt.

„BlockGas“ erklärt die Proteste so: „Während Lobbyisten, Investoren und Manager mit Privatjets zur Gaskonferenz anreisen, haben nicht nur in Wien unzählige Menschen diesen Winter gefroren und können ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen.“ Auf der Homepage des Bündnisses heißt es: „Kommt nach Wien, um gegen steigende Energierechnungen und steigende Temperaturen zu kämpfen! Vom 26. Bis 29. März werden wir die Europäische Gaskonferenz in Wien BLOCKIEREN und LAHMLEGEN.“

Demonstration gegen die Gaskonferenz: In Wien erheben die Aktivsten ihre Stimme. © IMAGO / Alex Halada

Demos in Wien: Klimaaktivisten sorgen für Polizeieinsatz – zwei Beamte verletzt

Erwartet werden auch führende Köpfe von „Fridays for Future“ aus ganz Europa. Die „Letzte Generation“ plant zumindest keine eigenen Proteste. Bereits am Montagmorgen (27. März) um 8 Uhr fanden sich laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA Aktivisten von „BlockGas“ und „Don’t Gas Africa“ unweit des Hotels zu einer nicht angemeldeten Kundgebung ein. Auf Fotos ist zu sehen, wie sich eine Gruppe von in weißen Ganzkörperanzügen gekleideten Personen in einem umzäunten Bereich aufhält. Hinter den Zäunen haben sich Polizisten postiert.

Zwar sei die Polizei den 50 Protestierenden zahlenmäßig überlegen gewesen, dennoch kam Pfefferspray zum Einsatz. Zwei Beamte wurden einer Sprecherin zufolge verletzt. Zwei Stunden nach dem Beginn der Demo gab es die ersten Festnahmen. Die Landespolizeidirektion Wien warf den Demonstranten „schwere gemeinschaftliche Gewalt“ vor. Laut dem österreichischen ADAC-Pendant ÖAMTC kam es zu Staus.

Eine weitere ebenfalls nicht angemeldete Kundgebung wurde in eine Marschkundgebung umgewandelt. Das Tagungshotel wurde von der Polizei bereits im Vorfeld weiträumig abgeriegelt, eine dreistellige Anzahl an Einsatzkräften sorgt für die Sicherheit.

Die Polizei greift durch: Ein Demonstrant wird von mehreren Einsatzkräften weggetragen. © IMAGO / Alex Halada

Gaskonferenz in Wien: 250 Teilnehmer aus 35 Ländern angekündigt

Laut dem Lokalnachrichten-Portal MeinBezirk.at plant die globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation Attac am Dienstag um 17.30 Uhr auf dem Stephansplatz eine Demo unter dem Titel „Stoppt die Gaslobby“. Bereits am Wochenende stieg in der Stadt die Gegenkonferenz „Power to the People“ mit „vielfältigen Workshops, Podiumsdiskussionen, Filmscreenings und vielen weiteren Formaten“. Themenschwerpunkte waren Klimagerechtigkeit, Energiekrise, Lebenskostenkrise, Teuerungen, Militarisierung und Krieg.

Laut der Homepage der EGC sind auf dem Event mehr als 250 Teilnehmer aus 35 Ländern anwesend. 85 Experten werden sprechen, zudem werden 100 Privattreffen angekündigt. Die Konferenz steht unter dem Motto „Förderung des Dialogs zwischen Europa und seinen wichtigsten Lieferanten“, hieß es dort. (mg)