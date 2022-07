Dramatischer Badeunfall: Vater will Sohn (5) retten und ertrinkt

Teilen

Ein Rettungshubschrauber des Typs Christophorus 9 war auch beim Badeunfall am Mittwoch in der Neuen Donau in Wien im Einsatz (Symbolbild). © Michael Indra / SEPA.Media / Imago

Am Mittwoch ertrank ein Familienvater in der Neuen Donau in Wien bei dem Versuch, seinen Sohn aus dem Wasser zu retten. Zuvor war auch seine Frau in die Donau gesprungen, sie und das Kind überlebten.

Wien - Am Mittwoch (29. Juni) kam es bei einem Freizeitausflug einer Familie in Wien zu einem dramatischen Badeunfall. Polizeiangaben zufolge war die Familie am Spätnachmittag mit einem Mietboot auf der Neuen Donau unterwegs, als der 5-jährige Sohn ins Wasser sprang und kurz darauf Erschöpfungszeichen zeigte. Der 43-jährige Familienvater sprang hinterher - und tauchte nicht mehr auf.

Badeunfall in Wien: 5-Jähriger springt ins Wasser, Eltern versuchen ihn zu retten

Bei einem Familienausflug mit einem Mietboot auf der Neuen Donau in der österreichischen Hauptstadt Wien soll der Vater zunächst neben dem Boot hergeschwommen sein, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht. Mutter und Kind saßen währenddessen im Boot, dann soll auch der 5-jährige Sohn ins Wasser gesprungen sein, aber schnell Erschöpfungsanzeichen gezeigt haben. Daraufhin soll auch die 38-jährige Mutter in die Donau gesprungen sein.

Bei dem Rettungsversuch soll es den Eltern allerdings nicht gelungen sein, ihr Kind zurück ins Boot zu bringen. Auch die 38-Jährige und ihr 43-jähriger Mann schafften es selbst nicht mehr zurück in das rettende Wasserfahrzeug.

Badeunfall in Wien: Zeugen retten Frau und Kind, doch Familienvater taucht nicht mehr auf

Nur durch das beherzte Eingreifen von Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, konnten die Frau und das Kind vor dem Ertrinken gerettet werden. Die Zeugen waren selbst ins Wasser gesprungen und der Familie zu Hilfe gekommen. Der 43-jährige Familienvater ging allerdings unter und tauchte nicht mehr auf. Es wurde ein Rettungseinsatz gestartet, bei dem insgesamt 34 Einsatzkräfte nach dem 43-Jährigen suchten - davon neun ausgebildete Taucher, wie Oe24 berichtete. „Wir haben den Familienvater nach zehn Minuten durch intensives Suchen bei einer maximalen Sichtweite von 1,5 Meter in sechs Meter Tiefe gefunden“, berichtete der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, gegenüber der Nachrichtenagentur APA. Man habe den Vater etwa 40 Metern von der Stelle entfernt gefunden, an der er Zeugenaussagen zufolge untergegangen sein soll.

Wiederbelebungsversuche waren Angaben der Feuerwehr zufolge direkt im Feuerwehrboot auf dem Weg zum Ufer unternommen worden und wurden im Rettungshubschrauber des Typs Christophorus 9 auf dem Weg zum Krankenhaus fortgesetzt. Der Mann sei jedoch während des Rettungseinsatzes gestorben. Die 38-jährige Frau sowie ihr 5-jähriger Sohn und einer ihrer Retter mussten mit Erschöpfungs- und Unterkühlungssymptomen in ein Krankenhaus gebracht werden. Immer wieder kommt es zu tragischen Badeunfällen, zuletzt etwa im Norden Deutschlands: In Hamburg war ein 13-Jähriger in die Elbe gesprungen, obwohl er nicht schwimmen konnte.