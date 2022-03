Gondel-Drama in Österreich: Frau stirbt bei schrecklichem Unfall in Wien

Von: Magdalena von Zumbusch

Teilen

Auf dem Wiener Prater in Österreichs Hauptstadt: Eine Gondel des „Olympia Looping“ verursachte den Unfall. © Robert Kalb / Imago

Auf dem Wiener Prater in Österreich ist es zu einem schrecklichen Gondel-Unfall gekommen. Eine Frau starb dabei.

Wien - Kurz vor 21 Uhr kam es am Dienstag (29. März) auf dem Wiener Prater zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau wurde bei der Attraktion „Olympia Looping“ von einer Gondel eingeklemmt und starb noch vor Ort.

Der Prater-Unfall: Ganz neu war die junge Mitarbeiterin bei dem Fahrgeschäft „Olympia Looping“

Wie der Kurier berichtet, war die 31-jährige Frau eine Mitarbeiterin des Fahrgeschäfts. Der „Olympia Looping“ kam erst in diesem Frühjahr nach Österreich auf den Wiener Prater. Seit dem 14. Februar 2022 war die Attraktion auf dem Prater in Betrieb. Nur eineinhalb Monate später kam es nun zu dem tödlichen Unfall.

Das Gondel-Unglück: Mit 100 km/h traf eine Gondel die junge Mitarbeiterin

Die Gondel der Achterbahn traf am gestrigen Abend die junge Mitarbeiterin, wie Salzburg24.at angibt. Die Frau wurde nach dem Bericht von Salzburg24.at nach dem Aufprall von der Gondel eingeklemmt und erlag noch vor Ort ihren schweren Kopfverletzungen. Genaue Abläufe oder die Ursache des Unfalls seien aktuell noch nicht bekannt, gibt die kleinezeitung.at an. Insbesondere, warum sich die Frau auf die Fahrbahn bzw. in den Gefahrenbereich begeben habe, sei unklar.

Der „Olympia Looping“ wurde 1989 auf dem Münchner Oktoberfest eingeweiht

Bevor der Olympia Looping im Frühjahr im Prater aufgestellt wurde, war die größte transportable Achterbahn der Welt (mit einer Streckenlänge von 1.250 Metern) schon an zahlreichen anderen Orten im Einsatz. Eröffnet wurde die Bahn im Jahr 1989 beim Münchner Oktoberfest. Mit ihren fünf Loopings war sie eine der Hauptattraktionen auf jedem Volksfest.

Schon 2008 war das Fahrgeschäft auf der Wiesn stehen geblieben, verletzt wurde damals aber niemand

Wegen der Attraktion mussten vor Jahren schon einmal die Einsatzkräfte anrücken: 2008 wurden auf dem Münchner Oktoberfest mehr als 20 Menschen von der Feuerwehr gerettet, nachdem die Achterbahn mit ihnen an Bord in 30 Metern Höhe stehen geblieben war. Verletzt wurde bei diesem Vorfall aber niemand.