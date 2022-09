Wien: YouTuber erniedrigt Passantinnen vor laufender Kamera – Politiker: „Wirst von mir persönlich angezeigt“

Von: Anna Lorenz

Der Wiener YouTuber Mesut Can Eray macht mit einer fragwürdigen Aktion von sich reden: In Wien beschimpfte er Frauen auf offener Straße – weil sie zu freizügig angezogen seien.

Wien – Wer heuer auf das Oktoberfest geht, wird voraussichtlich – wie in jedem Jahr – einige Outfits zu Gesicht bekommen, bei denen man sich fragen darf, was das mit der klassischen Tracht, die 2022 übrigens auf der Wiesn wieder voll im Trend liegt, zu tun hat. Abseits der Theresienwiese gilt aber in Deutschland und ganz Europa vereinfacht gesagt: Jeder kann tragen, was er will.

Und auch, wenn die Garderobe des Gegenübers dem persönlichen Geschmack nicht entspricht, bleibt es bei der althergebrachten Weisheit „De Gustibus non est Disputandum“ (lat.: Über Geschmack soll nicht gestritten werden). Der YouTuber Mesut Can Eray sieht das wohl anders, denn in Wien filmte und beleidigte er Passantinnen, die in seinen Augen zu freizügig unterwegs waren.

YouTuber attackiert Passantinnen in Wien – Die Betroffenen sind oftmals ahnungslos

„Wie alt warst Du, als Du Deine Jungfräulichkeit verloren hast?“, „Welche Farbe hat Deine Unterhose?“ und der Evergreen der Erkundigung nach dem letzten Geschlechtsverkehr – abseits vereinzelter Videos zu kulturellen Themen sind das die Inhalte, die der Wiener Mesut Can Eray auf seinem YouTube-Kanal normalerweise behandelt. Hierbei befragt er Mädchen und Frauen, beispielsweise in der Wiener Innenstadt, und filmt die Unterhaltungen inklusive eingestreuter Kommentare auf Türkisch.

Sein letzter Clip zeigt den – zumindest kleidungstechnisch sehr westlich geprägten – YouTuber dabei, wie er eine junge Passantin in Österreich auf deren Outfit anspricht. Dieses ist nicht besonders verhüllend – was der Wiener daraufhin tut, „ekelhaft“, wie sich Bezirksrat Muhammed Yüksek von der SPÖ-Favoriten dem Kurier zufolge ausdrückt. Ohne, dass die Frau verstünde, was der junge Mann sagt, hält dieser ihr nämlich einen deutlich agitierten Vortrag auf Türkisch. Darin beleidigt er die Frau. „Seht ihr auch das, was ich sehe? Schau Dich mal an. Schämst Du Dich nicht? Hier sind Familien! Wegen Dir bin ich jetzt unrein“, übersetzt oe24 den Wiener, der sich zum Ende des Videos symbolisch Schmutz von der Kleidung klopft.

YouTuber beleidigt Frauen: Polizei zurückhaltend – Wiener Politiker deutlich: „Bei der ersten Gelegenheit wirst Du von mir persönlich angezeigt“

Dieser und andere Clips mit abfälligen und sexistischen Bemerkungen erzeugen nun ein großes Echo, denn Twitter-User meldeten den YouTuber nun bei der Polizei. Deren Reaktion allerdings ist verhalten. Dem Kurier sei mitgeteilt worden, die Aufnahmen wären „an die zuständigen Dienststellen zur Kenntnis geschickt“ worden. „Strafprozessuale Ermittlungen“ würden allerdings „aufgrund fehlender deliktischer Verhalte nicht“ geführt werden. Eine Anfrage von oe24 soll die Antwort der Polizei eingebracht haben, „die Beamten am Stephansplatz wurden dazu angehalten, die Augen offenzuhalten. Die Betroffenen können Privatanklage erheben“.

Mesut Can Eray, der in seinem aktuellsten Video nun Gerüchte um eine angeblich intendierte „Deportation in die Türkei“ befeuert, bekommt allerdings deutlichen Gegenwind in den sozialen Medien. „Niemand hat das Recht, Frauen vorzuschreiben, was sie anziehen oder welchen Lebensstil sie zu führen haben“, bezog dem Kurier zufolge auch der Wiener Bezirksrat Yüksek Stellung. Mesut Can Eray glaube seit Jahren, auf offener Straße seine sexuellen Fantasien ausleben und Minderjährige belästigen zu können, so der Politiker auf der Social-Media-Plattform TikTok. Ein solches Gebaren „hat bei uns in Wien keinen Platz“, sagte Yüksek entschieden. In seiner Videobotschaft richtete er sich auch direkt an den YouTuber. Er verfolge dessen Aktivitäten im Netz und warnte für den Fall fehlender Konsequenzen des in Rede stehenden Clips: „Bei der ersten Gelegenheit wirst Du von mir persönlich angezeigt.“