Mord an 16-Jähriger Mädchen: Polizei sucht tatverdächtigen Ex-Freund von totem Mädchen

Von der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde am Sonntagabend ein Fahndungsfoto veröffentlicht.

Grausamer Fund

von Nadja Zinsmeister schließen

In Österreich ist die Leiche einer 16-jährigen in einem Park in Wiener Neustadt entdeckt worden. Das Mädchen wurde ermordet. Die Polizei sucht nun den Ex-Freund der Toten.