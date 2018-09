Achtung: Polizei fahndet nach diesem mutmaßlichen Vergewaltiger 

Nach einer Vergewaltigung sucht die Polizei nach einem Mann mit Phantombild. Der Täter ist auf freiem Fuß.

Wiesbaden - Die Polizei im hessischen Wiesbaden (ca. 277.000 Einwohner) bittet die Öffentlichkeit dringend um Hilfe - Nach einer Vergewaltigung fahndet das Polizeipräsidium Westhessen nun mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter, der eine Frau vergewaltigt haben soll. Extratipp.com* berichtet darüber.

Wiesbaden: Achtung! Polizei sucht diesen mutmaßlichen Vergewaltiger

Die grausame Tat hat sich bereits in der Nacht vom 30.Juni auf den 1.Juli 2018 in der Wiesbadener Klopstockstraße ereignet, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag mitteilt. Die Vergewaltigung wurde erst später angezeigt, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden auf Hochtouren.

Gegen 3.15 Uhr am 1.Juli befand sich die Frau auf dem Heimweg "von der Schiersteiner Straße kommend, in Richtung Biebricher Allee. Im Bereich der in der Klopstockstraße gelegenen Gutenbergschule, sei es dann zu dem Übergriff gekommen", so die Polizei in der Mitteilung.

Karte

In der Nähe des Tennisplatzes soll der Täter die Frau dann von hinten gepackt und zur Seite ins Gebüsch gezogen haben. Dort habe der Mann die Frau vergewaltigt. Anschließend sei der Täter dann in Richtung Schenkendorfstraße geflüchtet. Die Polizei Wiesbaden beschreibt den Mann so:

Täterbeschreibung: 40-50 Jahre alt,

1,80 m -1,90 m groß,

normale Gestalt mit Bauchansatz,

Halbglatze mit Haarkranz leicht grau,

weißes T-Shirt,

kurze Sporthose,

Sportschuhe.

Hinweise können unter (0611) 345-3333 beim Fachkommissariat für Sexualdelikte (K12) abgegeben werden. Hier noch die wichtigsten Fakten zusammengefasst: Übergriff am 1.07.2018 in der Klopstockstraße in Wiesbaden gegen 3.15 Uhr.

Die Polizei in Wiesbaden sucht diesen Mann.



Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.