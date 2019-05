Passanten finden Leiche im Gebüsch: Polizei hat erste Spur

Leichen in Wiesbaden gefunden: Passanten entdecken einen Toten im Gebüsch. Die Polizei hat eine erste Spur.

Erstmeldung, 17. Mai, 16.09 Uhr: Die Indizien verdichten sich, dass es sich bei der gefundenen Leiche an der Pörtschacher Straße in Wiesbaden um einen Obdachlosen handelt. Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass es sich um ein Verbrechen handelt. "Nach der ersten Leichenschau gibt es keine Hinweise für ein Gewaltverbrechen, es wird aber ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet", erklärte ein Polizeisprecher dem Wiesbadener Kurier. Dazu gehört auch die Obduktion der Leiche.

Es gibt laut Polizei erste Erkenntnisse, um wen es sich handeln könnte, dies ist aber nicht abschließend bestätigt. Er soll im Gebüsch schon länger gelegen gaben. In der Nähe des Fundorts, am Wohngebiet Gräselberg, befinden sich mehrere kirchliche Einrichtungen sowie die Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule.

Passanten finden Leiche im Gebüsch - Polizei ermittelt

Erstmeldung, 17. Mai, 7.40 Uhr: Wiesbaden - Einen grausigen Fund machten Passanten am Donnerstagabend im Wiesbadener Stadtteil Biebrich. Sie entdeckten einen Toten.

Toter in Wiesbaden: Kripo ermittelt

In einem Gebüsch entdeckten Passanten am späten Donnerstagabend einen toten Mann. Laut Polizei soll dieser schon längere Zeit dort gelegen haben. Anzeichen von Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um einen Obdachlosen handelt.

