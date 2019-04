Perverser onaniert hemmungslos in S-Bahn - junge Frau reagiert sofort

Im hessischen Wiesbaden hat ein Unbekannter in einer S-Bahn masturbiert. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Wiesbaden - Ekel-Tat im hessischen Wiesbaden: Am Donnerstagvormittag hat ein unbekannter Mann in einer S-Bahn öffentlich onaniert - und er war nicht alleine im Waggon. Das berichtet op-online.de*.

Mann entblößt sich in S-Bahn und onaniert

Eien unangenehme Situation für Mitreisende. Am 25. April 2019 onanierte ein noch unbekannter Mann in der Linie S 9, kurz vor der Endhaltestelle in Richtung Wiesbaden Ost.

Eine 29-jährige Frau bekam das unweigerlich mit verständigte daraufhin sofort die Polizei. Doch zu spät, der Unbekannte stieg in Mainz Bischofsheim aus der Bahn aus. Dann verlor sich seine Spur.

Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können

Der Mann soll laut Informationen der Polizei rote Kleidung, eine dunkle Sonnenbrille und eine schwarze Wollmütze getragen haben. Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung wurden aufgenommen.

Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall oder dem mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069 130145 1103 zu melden.

(red)

