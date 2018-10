12-Jährige will zur Schule gehen - doch plötzlich greift ein unheimlicher Kapuzen-Mann an

Eine Zwölfjährige will zur Schule gehen - doch plötzlich wird sie von einem unheimlichen Kapuzen-Mann angegriffen!

Wiesbaden - Geht in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden ein brutaler Kinderfänger um? Ein Kind (12) wollte am Dienstag zur Schule gehen - doch plötzlich griff ein unheimlicher Kapuzen-Mann an! Darüber berichtet extratipp.com*.

Kind will in Wiesbaden zu Schule gehen - doch plötzlich greift unheimlicher Kapuzen-Mann an

Eine Zwölfjährige war am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Wiesbaden (Eine 14-Jährige will in Wiesbaden nur in Ruhe einkaufen - doch im Supermarkt lauert ein Irrer) auf dem Weg zur Schule. Das Mädchen stieg zunächst am Sedanplatz aus dem Bus und lief dann in die Bülowstraße. Dort bemerkte das Kind, dass es von einem Mann verfolgt wurde. Dieser folgte der Schülerin zunächst nur, holte sie aber plötzlich ein - und griff urplötzlich an!

Wiesbaden: Kinderfänger wird bei seinem perversen Plan gestört

Der irre Kinderfänger packte das Kind von hinten und umklammerte es. Das Mädchen, so die Polizei Wiesbaden in ihrer Pressemeldung, handelte völlig richtig und schrie nach Leibeskräften um Hilfe. Vorbeifahrende Autofahrer wurden auf die gruselige Szene aufmerksam und fuhren heran. Das reichte glücklicherweise aus: Der Unbekannte ließ von seinem jungen Opfer ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Kapuzen-Mann greift Kind an: Polizei Wiesbaden sucht nach dem unheimlichen Irren

Die Polizei Wiesbaden sucht nun nach dem Sittenstrolch. Dieser wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und war auffällig dunkel gekleidet. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und hatte diesen tief ins Gesicht gezogen. Ebenfalls vielsagend: Der unheimliche Kapuzen-Mann hatte bei seiner Tat schwarze Handschuhe an - vermutlich, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen! Hinweise aus der Bevölkerung bitte unter der Telefonnummer (0611) 3450.

Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Polizei stoppt Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen - sofort klicken Handschellen.

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.