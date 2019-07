14-Jährige vergewaltigt und umgebracht: Urteil im „Susanna“-Prozess gegen Ali B. gefallen

Ein Jahr nachdem die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und anschließend umgebracht wurde, ist das Urteil gegen Ali B. nun gefallen.

Update 9.36 Uhr: Wegen Mordes an der 14-jährigen Susanna aus Mainz hat das Landgericht Wiesbaden den Angeklagten Ali B. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter stellten am Mittwoch in ihrem Urteil zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit für den irakischen Flüchtling so gut wie ausgeschlossen.

14-Jährige vergewaltigt und umgebracht: Urteil im „Susanna“-Mordprozess gegen Ali B. erwartet

Wiesbaden/Mainz - Mehr als ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz wird das Landgericht Wiesbaden diesen Mittwoch gegen 9.30 Uhr das Urteil in dem Mordprozess verkünden. Auf der Anklagebank sitzt seit Mitte März der irakische Flüchtling Ali B. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, das Mädchen aus Mainz vergewaltigt und ermordet zu haben.

Wiesbaden/Mainz: Susanna vergewaltigt und umgebracht: Urteil im Prozess gegen Ali B. erwartet

Die Leiche der 14-Jährigen war im Juni 2018 in einem Erdloch in der Nähe von Bahngleisen und einem Waldgebiet bei Wiesbaden gefunden. Rund zwei Wochen wurde Susanna zu diesem Zeitpunkt bereits vermisst, Einsatzkräfte fanden das Versteck nach einem Zeugenhinweis. Der Fall hatte eine bundesweite Debatte um die Flüchtlingspolitik ausgelöst.

Der irakische Flüchtling bestreitet noch immer, die Schülerin vergewaltigt zu haben. Der 22-Jährige hatte vor Gericht jedoch gestanden, Susanna getötet zu haben.

Wiesbaden/Mainz: Susanna-Mord - Ali B. soll lebenslang in Haft

Die Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe für Ali B. Die Anklagevertretung beantragte zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren wäre damit für den 22-Jährigen so gut wie ausgeschlossen. Die Verteidigung verzichtete in ihrem Plädoyer auf einen Antrag für ein konkretes Strafmaß.

Am Dienstag fiel das Urteil im Prozess der jahrelang verschwundenen Maria H. Ihr ehemaliger Begleiter Bernhard H. wurde nun zu einer Haftstrafe verurteilt. Im Fall der auf Kreta verschwundenen und tot aufgefundenen Dresdner Wissenschaftlerin kann die Polizei ein Verbrechen mittlerweile nicht mehr ausschließen.