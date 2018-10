Mann entspannt in seinem Sessel - Sekunden später kämpft er um sein Leben

Ein 93-jähriger Mann sitzt am Abend in seinem Sessel - Sekunden später kämpft er um sein Leben.

Wiesbaden - Schreckliches Unglück im hessischen Wiesbaden am Dienstagabend (24.10.): Ein 93-jähriger Mann saß spät am Abend in seinem Sessel - nur wenige Sekunden später musste er um sein Leben kämpfen, wie extratipp.com* berichtet.

Wiesbaden: Mann sitzt im Sessel - Sekunden später kämpft er um sein Leben

Der Senior wohnt gemeinsam mit seiner Frau (86) in der Carl-von-Linde-Straße in Wiesbaden im 2.OG eines Mehrfamilienhauses. Gegen Mitternacht saß der 93-Jährige in seinem Sessel im Wohnzimmer, als das Unglück seinen Lauf nahm: Plötzlich fing der Sessel und die Kleidung des Mannes Feuer, der 93-Jährige aus Wiesbaden konnte den Flammen nicht entkommen und wurde schwerst verletzt.

Sofort eilten Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in der Wohnung in Wiesbaden. Der Senior "erlitt schwerste Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik nach Offenbach verbracht. Die 86-jährige Ehefrau, die sich ebenfalls in der Wohnung befunden hatte, wurde leicht verletzt", so das Polizeipräsidium Westhessen in einer Mitteilung.

Die Frau des 93-jährigen Mannes wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. "Das eigentliche Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch zur Hilfe eilende Nachbarn abgelöscht werden", so die Feuerwehr Wiesbaden. Derzeit ist noch völlig unklar, warum das Feuer in der Wohnung ausbrach und den Mann in seinem Sessel erfasste.

Matthias Kernstock