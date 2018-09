Ein Mann wartet an einer Bushaltestelle - dann nimmt das tragische Unglück seinen Lauf

Heftig: Die Leiche des 43-Jährigen konnte fünf Stunden lang nicht geborgen werden.

Wiesbaden - Tragisches Unglück in Heimbach (Rheingau-Taunus-Kreis, etwa 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt): Ein Mann und eine Frau saßen in einem Bus-Wartehäuschen und warteten auf den Bus. Zur selben Zeit fuhr laut Polizei ein Trucker auf der Landesstraße 3456 mit seinem Sattelschlepper. Der 53 Jahre alte Brummifahrer war von Heimbach in Richtung Bad Schwalbach unterwegs. Darüber berichtet extratipp.com*.

43-Jähriger wartet in der Nähe von Wiesbaden an einer Bushaltestelle

Der Trucker hatte sich laut Pressemeldung der Polizei Wiesbaden offenbar verfahren. Fatal: Der Mann versuchte, seinen langen Lkw ohne einen Anweiser zu wenden. Der Lastwagen krachte mit der rechten hinteren Seite gegen das komplett aus Beton bestehende Bushäuschen. Das stürzte tragischerweise zusammen und begrub die beiden Wartenden unter sich.

Wiesbaden: Trucker erwischt Bushaltestelle mit seinem Sattelschlepper

Die Polizei Wiesbaden und Rettungskräfte eilten herbei. Die 45 Jahre alte Frau konnte gerettet werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein benachbartes Krankenhaus. Für den 43 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Heimbacher starb noch an der Unfallstelle.

Bushaltestelle nahe Wiesbaden: Leiche des Mannes kann stundenlang nicht geborgen werden

+ Ein Mann (43) ist nach einem Unfall unter einem eingestürztem Bus-Wartehäuschen in der Nähe von Wiesbaden gestorben. © picture alliance/dpa



Das Unglück ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr. Ein Sachverständiger und ein Statiker wurden zu Rate gezogen, die Polizei Wiesbaden machte mit einem Hubschrauber Luftbilder von der Unglücksstelle. Besonders tragisch: Aufgrund der besonderen Situation konnte die Leiche des Mannes erst knapp fünf Stunden nach dessen Tod geborgen werden und identifiziert werden. Die Landesstraße 3456 war für den Zeitraum des Polizeieinsatzes voll gesperrt. Wie es dem Trucker geht, der das schreckliche Unglück verursacht hat, ist nicht bekannt.

Matthias Hoffmann