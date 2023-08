Verhungert und erfroren: Aussteiger-Familie wollte sich mit Youtube-Videos auf Wildnis vorbereiten

Von: Sandra Sporer

Die Familie wollte fernab der Zivilisation ein neues Leben beginnen, doch ihr Plan scheiterte. Ein Wanderer stieß in den Rocky Mountains auf ihre Leichen.

Colorado Springs – Die Schwestern Rebecca und Christine Vance brachen zusammen mit Rebeccas 14-jährigem Sohn Anfang August 2022 auf, um in ihr neues, autarkes Leben zu starten, wie die US-amerikanische Tageszeitung Colorado Springs Gazette berichtet. Das Nachrichtenportal sprach mit der Stiefschwester der beiden Frauen, die noch versucht hatte, die Familie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Mit ihrer Sorge, dass ihre fehlenden Kenntnisse über das Überleben in der Wildnis den Dreien zum Verhängnis werden könnte, behielten die Angehörigen leider recht. Die Leichen der drei Aussteiger wurden dem Bericht der Gazette zufolge am 9. Juli von einem Wanderer an einem abgelegenen Zeltplatz im Gunnison County gefunden.

Gerichtsmediziner bestätigen die Indentität der Leichen – es handelt sich um Familie aus Colorado Springs

Am 25. Juli wurden die am Zeltplatz gefundenen Überreste, die laut Washington Post „verwest und teilweise mumifiziert“ waren, von einem Gerichtsmediziner als die Familie aus Colorado Springs identifiziert. Das Gunnison County Sheriff’s Office vermutet, dass die beiden Frauen und der Junge im Verlauf des Winters gestorben sind. Die offizielle Todesursache steht noch nicht fest. Der Gerichtsmediziner gibt jedoch an, dass Unterernährung sowie die Kälte wahrscheinlich eine zentrale Rolle bei ihrem Tod gespielt haben.

Sie hatten sich im Vorfeld mit YouTube-Videos auf das Leben abseits der Zivilisation vorbereitet, berichtet Trevala Jara, die Stiefschwester der beiden Frauen. Als die drei sie kurz vor ihrer Abreise zum Abschied nehmen besuchten, versuchte Jara sie von ihrem Vorhaben abzubringen, leider ohne Erfolg. Die Familie setzte ihren Plan um und informierte niemanden darüber, wo sie sich aufhielten.

Stiefschwester warnt andere, nicht unvorbereitet in die Wildnis zu gehen

Laut Jara wollten die drei als Aussteiger-Familie leben, weil Rebecca Angst davor hatte, wie die Welt sich entwickelt. „Sie wollte ihren Sohn retten, und unsere Schwester“, sagte sie und betont, dass sie ihre Angehörigen nicht für verrückt hält.

Ganz klar ist jedoch auch für sie, dass die drei sich nicht ausreichend darauf vorbereitet haben, weit entfernt von jeglicher Zivilisation zu überleben. „Sie sind verhungert, weil sie nicht vorbereitet waren“, so Jara. Sie hatte den dreien vor ihrer Abreise noch angeboten, zunächst auf einem Grundstück im Besitz der Familie einen Testlauf zu starten.

Dieses wäre nicht ganz so abgelegen gewesen und es hätte Sicherheitsnetze in Form eines dort stehenden RV sowie eines Generators gegeben. Die Aussteiger-Familie lehnte das Angebot jedoch ab. Immer wieder unterschätzen Menschen die Natur. Auch ein sechs Tage lang vermisster Kajak-Fahrer wurde tot aufgefunden – er filmte vermutlich seinen eigenen Tod. (sp)