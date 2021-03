Süßer Polarfuchs Luke wartet im Wildpark Lüneburger Heide auf Besucher

Im Wildpark Lüneburger Heide wohnt ein kleiner Polarfuchs namens Luke. Der flauschige Vierbeiner wartet sehnlichst auf Besucher.

Lüneburger Heide – Auf Instagram zeigte der Wildpark Lüneburger Heide kürzlich einen seinen jüngeren Bewohner. Der flauschige Vierbeiner zog erst im September 2020 in das Wildgehege ein und teilt es seither mit seinen Artgenossen. Die Rede ist von dem süßen Polarfuchs Luke*. Die kleine Fellnase ist noch nicht einmal ein Jahr alt und verzaubert auf Instagram schon seine Fans. Polarfüchse leben normalerweise in der Arktis und haben das wärmste Fell aller Säugetiere. Auch Luke besitzt einen flauschigen und kuschelig warmen Pelz, der ihn bis zu einer Temperatur von minus 70 Grad Celsius warm halten würde. Ganz so kalt wird es in der Lüneburger Heide zwar nicht, der Fellmantel steht dem kleinen Vierbeiner aber trotzdem gut.

Übrigens wechselt das Fell von Polarfüchsen je nach Jahreszeit die Farbe. Während es im Winter eher hell bis weiß ist, wird es im Sommer dunkel bis bräunlich. Luke erkennt man besonders gut an seinen weißen Pfoten, es sieht sogar so aus, als hätte er Socken an. Derzeit kann der kleine Polarfuchs leider noch nicht Vorort bestaunt und kennengelernt werden. Denn der Corona-Lockdown schreibt aktuell eine Schließung von Wildparks vor. Allerdings könnte sich das bald ändern. Denn ab einem Inzidenzwert von unter 100 dürfen die Länder ihre Zoos und Tierparks wieder öffnen. Aktuell liegt die Inzidenz in Niedersachsen* um die 60 herum. Gut möglich also, dass Luke und auch das Nashorn-Baby Selma aus dem Serengeti-Park* bald wieder live bestaunt werden dürfen.* 24hamburg.de und kreiszeitung.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.