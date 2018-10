Massenschlägerei mit Dachlatten und Baseballschläger: Clan-Fehde eskaliert komplett

Mit Baseballschlägern und Dachlatten haben Mitglieder von zwei verfeindeten Gruppen aufeinander eingeprügelt. Dann rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an - und setzte der kriminellen Schlägerei ein Ende.

Wilhelmshaven - Als die Polizei Wilhelmshaven am Mittwoch gegen 19 Uhr zu einem Einsatz an der Mainstraße gerufen wurden, mussten die Beamten feststellen, dass die gemeldete Schlägerei eskalierte. Laut Informationen der Polizei seien etwa 20 bis 30 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Und es flogen nicht nur die Fäuste, wie nordbuzz.de* berichtet.

Wilhelmshaven: Vier Verletzte bei Massenschlägerei

So wurden Dachlatten und Baseballschläger eingesetzt. Drei Personen, alle im Alter zwischen 21 und 23 Jahren, wurden leicht, eine schwer verletzt.

+ Die Schlägerei in Wilhelmshaven zwischen verfeindeten Clans fand in der Mainstraße statt. © Screenshot Google Maps

Die sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei Wilhelmshaven war erfolgreich, das Fluchtfahrzeug konnte gefunden werden - sieben Personen wurden vorläufig festgenommen.

Wilhelmshaven: Polizei stellt nach Schlägerei Baseballschläger und Messer sicher

Im Auto fand die Polizei zudem umfangreiches Tatwerkzeug, unter anderem Zaunlatten, Baseballschläger und Messer. Sechs der mutmaßlichen Angreifer leben in Bremen, eine weitere Person stammt aus Wilhelmshaven.

Polizei Wilhelmshaven: "Rechtsfreie Räume und Selbstjustiz krimineller Clans werden wir nicht dulden"

Aufgrund der geringen Aussagebereitschaft der Tatbeteiligten kann die Polizei Wilhelmshaven derzeit keine Angaben zu den Hintergründen der Tat machen, die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen auf Hochtouren.

"Wir gehen mit aller Konsequenz gegen kriminelle Clans und gegen Gewaltkriminalität jeglicher Art vor", betonten Jörn Kreikebaum, Leiter der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland und Oberstaatsanwalt Thomas Sander übereinstimmend. "Rechtsfreie Räume und Selbstjustiz krimineller Clans werden wir nicht dulden!"

