Nachbarschafts-Terror eskaliert: Mann klettert aufs Dach und bewirft Polizisten mit Ziegeln

In Wilhelmshaven mussten Polizei und Feuerwehr einschreiten, als ein eskalierte ein schon länger andauernder Nachbarschafts-Terror eskalierte. Ein Mann aufs Dach kletterte und die Einsatzkräfte mit Ziegeln bewarf.

Wilhelmshaven - Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde die Polizei Wilhelmshaven am Dienstag, 9. Oktober, gegen 19 Uhr in die Tjarkstraße gerufen. Grund war ein psychisch auffälliger 55-Jähriger, der nach Angaben von Nonstopnews bereits seit Langem die Nachbarschaft terrorisiert. Die Familien in der Tjarkstraße fühlten sich nicht mehr sicher.

Nachbarschafts-Terror in Wilhelmshaven: Mann verbreitet Angst und Schrecken

+ Der psychisch Kranke terrorisierte die Anwohner der Tjarkstraße schon seit längerer Zeit. © Screenshot Google Maps

Die Anwohner der Tjarkstraße in Wilhelmshaven hatten sich in der Vergangenheit mehrfach über den Mann, der scheinbar unter anderem unter Wahnvorstellungen leidet, beschwert.

Der psychisch Kranke soll schon mit einem Messer auf Personen losgegangen sein.

Doch angeblich war es den verantwortlichen Behörden bislang nicht möglich einzuschreiten, weil der 55-Jährige nicht verhandlungsfähig sei.

Nachbarschafts-Terror in Wilhelmshaven: Am Dienstagabend eskaliert die Situation

+ Zu guter Letzt konnte die Polizei den Mann überwältigen und festnehmen. © Nonstopnews

Am Dienstagabend eskalierte die Situation: Als die benachrichtigten Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete der verwirrte und aggressive Mann, der ein Messer mit sich führte, auf das Dach seines Wohnhauses. Dort verschanzte er sich und bedrohte und beschimpfte alle Personen, die sich ihm näherten.

Nachbarschafts-Terror in Wilhelmshaven: Psychisch kranker Mann bewirft Polizisten mit Dachziegeln

In seinem Wahn begann der psychisch Kranke mit Dachziegeln nach den Einsatzkräften zu werfen. Da die Gefahr bestand, dass der Mann vom dach stürzen könnte, baute die Berufs-Feuerwehr Wilhelmshaven vorsorglich sogenannte Sprungbretter auf. Letztendlich gelang es der Polizei den 55-Jährigen zu überwältigen und festzunehmen. Der Mann wird nun wohl einer in eine psychiatrische Anstalt gebracht.

