Windiger Jahreswechsel im Norden - Bis zu 22 Grad im Süden

Teilen

Menschen genießen das schöne Wetter auf einem Steg am Starnberger See. © Sven Hoppe/dpa

Im Norden Deutschland wird der Jahreswechsel windig - Silvesterraketen könnten deshalb vom Winde verweht werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für heute im Nordwesten stürmische Böen.

Offenbach - Sturmböen könne es im Bergland und an der See geben, auf höheren Berggipfeln schwere Sturmböen, teils auch Orkanböen, teilten die Meteorologen in Offenbach mit. „Auf dem Brocken zeitweise extreme Orkanböen.“

Wettervorhersage

Der Vorhersage zufolge fällt in der Nacht zum Neujahrstag im Nordwesten zeitweise Regen. Dort rechneten die Meteorologen mit einem weiterhin stark böigen Südwestwind und an der Nordsee sogar mit Sturmböen. „Sonst weitgehend trocken und nach Süden hin teils klar.“ Die Temperaturen liegen bei 12 bis 8 Grad, im Süden bei 9 bis 2 Grad.

Im Süden und in der Mitte Deutschlands eignet sich der Silvestertag vor den Feiern zum neuen Jahr für einen Spaziergang. Bis zu den nördlichen Mittelgebirgsrändern werde es zunehmend niederschlagsfrei und es lockere auf. Im Südwesten und an den Alpen zeitweise sonnig.

Silvester wird dabei ungewöhnlich mild: 15 bis 22 Grad werden in der Mitte und im Süden erwartet, 9 bis 17 Grad im Norden. dpa