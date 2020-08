10 Jahre altes Video: Was Kretschmann wirklich von Stuttgart 21 hält

Gegen Stuttgart 21 wird schon lange protestiert. Selbst Winfried Kretschmann war schon bei der Montagsdemo - und äußerte sich sehr kritisch zum Projekt.

Stuttgart - Seit Beginn der Bauarbeiten von Stuttgart 21 demonstrieren die Menschen auch gegen das Megaprojekt. Im Fokus der Kritik stehen mangelnde demokratische Teilhabe, Planungsfehler und besonders die explodierenden Kosten. Winfried Kretschmann will das Projekt trotzdem durchziehen und zum Abschluss bringen. Das war wohl nicht immer so.

Wie BW24* berichtet, zeigt ein 10 Jahre altes Video, was Kretschmann wirklich über Stuttgart 21 denkt. Dort prangert der damalige Fraktionsvorsitzende der Grünen in einer Rede die „Arroganz der Macht" seitens der Projektverantwortlichen an.

Der Bau des Tiefbahnhofs hat seitdem Fortschritte gemacht. Die Proteste gegen Stuttgart 21 sind allerdings nach wie vor nicht abgeebbt.