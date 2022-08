Aus für Winnetou: ARD nimmt Filmklassiker aus dem Programm – Buchhändler boykottiert Karl May-Werke

Von: Anna Lorenz

Die Erzählungen Karl Mays um Häuptling Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand werden von diversen Medien aufgrund von Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfen boykottiert. Ein Überblick.

Aus für Winnetou-Filme: ARD streicht Verfilmungen der Karl May-Werke aus dem Programm

streicht Verfilmungen der Karl May-Werke aus dem Programm Ravensburger reagiert auf Rassismusvorwürfe: Winnetou-Artikel werden nicht mehr verkauft

reagiert auf Rassismusvorwürfe: Winnetou-Artikel werden nicht mehr verkauft Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update, 26. August, 12.10 Uhr: Die mediale Reaktion auf die Rassismus-Vorwürfe in den Winnetou-Erzählungen von Karl May findet Eingang in die öffentliche Diskussion. Nachdem sich bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Wort gemeldet hatte, äußerte nun auch Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) Kritik. „Kinderbücher von früher bedienen nun mal Klischees“, so die Politikerin am Freitag (26. August) im Gespräch mit der Heilbronner Stimme und dem Südkurier. „Struwwelpeter ist schwarze Pädagogik pur. Sollen wir ihn deswegen verbieten?“ Zu früheren Zeiten gängige Begriffe in Stücken, die in diesen Zeiten spielen, zu streichen, hält die Politikerin für problematisch. „Wenn wir diesen Maßstab bei allen Märchen und Kinderbüchern anlegen“, gab sie zu bedenken, “wohin soll das führen?“

Ähnlich betrachtet die Situation auch der Leiter des Karl-May-Hauses in Hohenstein-Ernstthal, André Neubert. „Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die diese Debatte losgetreten haben, ein Karl-May-Buch zur Hand nehmen und lesen“, sagte der Historiker der Deutschen Presse-Agentur. Seiner Meinung nach würde in der öffentlichen Diskussion, sowie bei Verlagen und Fernsehanstalten verkannt, dass Karl May, der sich selbst stets als Märchen- und Geschichtenerzähler bezeichnet habe, Kritiker des Kolonialismus und ein Pazifist gewesen sei. Er habe sich sehr für die Völkerverständigung eingesetzt, was auch in der Blutsbrüderschaft und dem Zusammenhalt der Romanfiguren Winnetou und Old Shatterhand zum Ausdruck gebracht werde. Angesichts der aktuellen Krisen und Kriege in der Welt, müsse eher mehr als weniger Karl May gelesen werden, statuierte Neubert am Donnerstag (25. August).

Aus für Winnetou: ARD streicht Karl May-Filme aus dem Programm

Erstmeldung vom 26. August, 10.06 Uhr: München – Alle Lizenzen, die die ARD für Winnetou-Filme habe, seien bereits 2020 ausgelaufen, ein Wiedererwerb nicht geplant. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine Sprecherin des Öffentlich-Rechtlichen Senders. Den Wirbel um das „I-Wort“ will der BR indes überprüfen und dementsprechend die ausgestrahlten Filme auswählen. Das ZDF hingegen machte bekannt, Winnetou-Filme „in den nächsten Jahren“ weiter zeigen zu wollen.

Die im kolonialistisch geprägten „Wilden Westen“ eher ungewöhnliche Freundschaft zwischen Winnetou und Old Shatterhand begeistert seit Jahrzehnten Millionen Kinder weltweit. Die in 40 Sprachen übersetzten Werke Karl Mays sehen sich nun aber einem breiten Boykott gegenüber. Die Darstellungen seien rassistisch, würden die Kolonialisierung nicht kritisieren und das Leid und die Unterdrückung indigener Völker romantisieren. Somit sei das „I-Wort“ als beleidigende Bezeichnung zu vermeiden, im Notfall dient die Abkürzung als Umschreibung.

Ravensburger nimmt Winnetou aus dem Programm - ZDF heute setzt sich ins Fettnäpfchen

Der Verlag Ravensburger reagierte auf die Kritik mit einer deutlichen Kürzung des Sortiments. Winnetou wurde als Puzzle und Stickeralbum aus dem Repertoire verbannt; auch die Bücher namens „Der junge Häuptling Winnetou“ sind nicht mehr erhältlich. Ausgelöst hatte die Diskussion der gleichnamige Film, da er rassistische Vorurteile bediene und eine kolonialistische Erzählweise nutze. In einem Instagram-Post begründete Ravensburger seine Entscheidung mit dem Feedback der Nutzer, das gezeigt habe, „dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben“.

Auf der Facebookseite des ZDF war die Diskussion um das „I-Wort“ ebenfalls entbrannt. Der Sender hatte die Nutzer in den Kommentaren gebeten, das Wort zu meiden.