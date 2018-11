Explosion in Gartenlaube - plötzlich taucht brennender Mann auf

Zeugen hörten in einem Garten in Winsen erst eine Explosion und sahen dann Flammen aus einer Laube schlagen, als auf einmal ein brennender Mann ins Freie rannte.

Winsen - Wie nordbuzz.de* berichtet, vernahmen Zeugen am Montag, 19. November, gegen 8.25 Uhr in einer Kleingarten-Kolonie am Tönnhäuser Weg in Winsen ein explosionsartiges Geräusch. Plötzlich rannte ein brennender Mann ins Freie und ging zu Boden.

Winsen in Niedersachsen: Explosion in Gartenlaube - Mann erleidet lebensgefährliche Verbrennungen

+ Der Unfall ereignete sich in einer Kleingarten-Kolonie am Tönnhäuser Weg in Winsen © Screenshot Google Maps Bei dem brennenden Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um den 60-Jährigen Eigentümer der Laube. Ersthelfer reagierten geistesgegenwärtig, alarmierten den Rettungsdienst und kümmerten sich um den schwer verletzten Mann, der am ganzen Körper heftige Verbrennungen davon trug und per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht wurde. Seine Verbrennungen wurden als lebensgefährlich eingestuft.

Explosion in Gartenlaube in Winsen: War Gasflasche Schuld am Unglück?

+ Die Gartenlaube brannte komplett nieder (Symbolfoto) © picture alliance/dpa In der Zwischenzeit löschte die Feuerwehr Winsen den Brand zügig. Dennoch brannte die Gartenlaube komplett nieder. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich aus einer Gasflasche ausströmendes Gas in der Laube gesammelt und dann auf einen Schlag entzündet hat. Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit des Eigentümers der Grund für die Explosion war.

