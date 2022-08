Berühmtes Churchill-Porträt aus Hotel geklaut - Diebstahl blieb monatelang unbemerkt

Von: Bettina Menzel

Eine Adaption des Bildes „Roaring Lion“ des Künstlers Banksy bei einer Ausstellung in Mailand. Das Original-Fotoporträt wurde aus einem Luxushotel in Kanada gestohlen - der Diebstahl blieb zunächst unbemerkt. © Ervin Shulku / ZUMA Wire / IMAGO

Diebe klauten eines der berühmtesten Fotoporträts des Staatsmanns Winston Churchill aus einem Luxushotel in Kanada und ersetzten es heimlich mit einer Kopie. Erst Monate später fiel der Coup auf.

Ottawa - Der frühere britische Premierminister Winston Churchill war einer der bedeutendsten Staatsmänner des vergangenen Jahrhunderts. Eines seiner bekanntesten Porträts hing jahrzehntelang in einem Luxushotel in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Doch kürzlich wurden Mitarbeiter stutzig: Der Rahmen der Aufnahme passte nicht zu den anderen Bildern des gleichen Künstlers. Das berühmte Porträt im Wert von etwa 100.000 Dollar war offenbar bereits Anfang des Jahres gestohlen und durch eine Kopie ersetzt worden. Der Diebstahl blieb monatelang unbemerkt.

Diebstahl des berühmten Winston Churchill Porträt blieb monatelang unbemerkt

Der Diebstahl des berühmten Fotoporträts aus dem Luxushotel Fairmont Château Laurier in Ottawa sorgte für großes Aufsehen. Jemand hatte das Original offenbar durch eine Kopie getauscht. „Jemand wollte das Bild wahrscheinlich für seine Privatsammlung oder um es zu verkaufen“, sagte Hotel-Direktorin Geneviève Dumas am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. „Ich weiß es nicht.“ Die Polizei war am vergangenen Freitag in das Hotel gerufen worden. Mitarbeitern war aufgefallen, dass der Rahmen um die Aufnahme des armenisch-kanadischen Fotografen Yousuf Karsh anders aussah als die Rahmen um die anderen Fotos von Karsh.

Winston Churchill war einer der wichtigsten Gegenspieler Adolf Hitlers und gilt als einer der Väter des geeinten Europas. Seine Reden während des Zweiten Weltkrieges gingen in die Geschichte ein und gelten als bedeutende Deklarationen der Freiheit und Demokratie. Kurz nach einer Rede vor dem kanadischen Parlament Ottawa im Jahr 1941 nahm der kanadisch-armenische Fotograf Yousuf Karsh das heute berühmte Porträt „The Roaring Lion“ (Deutsch: Der brüllende Löwe) auf. Das Foto ist eines der bekanntesten Porträts Churchills und prangt sogar auf der britischen Fünf-Pfund-Note. Es zeigt den damaligen Premierminister, eine Hand auf einen Stock und die andere Hand in die Seite gestützt, mit finster-entschlossener Miene.

Ein undatiertes Bild der Royal Mail zeigt eine neue Briefmarke mit dem ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill. Das Bild basiert auf dem Porträt „Roaring Lion“. © picture alliance / dpa | Royal Mail / Ho

Er habe nur zwei Minuten Zeit gehabt und habe Chruchill gebeten, die Zigarre aus dem Mund zu nehmen, soll der Fotograf Karsh einmal erzählt haben. Doch der Politiker habe sich geweigert, also habe Karsh kurz vorm Drücken des Auslösers dem Staatsmann kurzerhand selbst die Zigarre aus dem Mund genommen. Auf dem Bild hat Chruchill einen entsprechend grimmigen Blick, als würde er dem Feind gegenüberstehen. „Er sah so kriegerisch aus, dass er mich hätte verschlingen können“, erinnerte sich der Fotograf später. Die ikonische Aufnahme wurde zu einem Symbol der britischen Widerstandskraft im Zweiten Weltkrieg angesichts der Angriffe von NS-Deutschland.

Der Fotograf und das Hotel Die Geschichte des 2002 verstorbenen Fotografen Yousuf Karsh ist eng mit dem Hotel Fairmont Château Laurier in Ottawa verbunden. Der Künstler hatte 18 Jahre lang in dem Hotel gewohnt, sein Studio war dort bis ins Jahr 1992. Auch seine erste Fotoausstellung fand 1936 in dem Hotel statt. Karsh ist für seine Porträts historischer Persönlichkeiten wie Martin Luther King, Albert Einstein, Ernest Hemingway und Königin Elizabeth II. bekannt. Er war wegen der Massaker an Armeniern während des Ersten Weltkriegs aus seiner Heimat nach Kanada geflohen.

So konnten die Ermittler den Zeitpunkt des Diebstahls rekonstruieren

Als der Diebstahl bekannt wurde, hatten zahlreiche Menschen Fotos an das Hotel gesendet, in denen das Porträt noch zu sehen war. Diese Aufnahmen früherer Hotelgäste von dem Porträt halfen, den Zeitraum des Diebstahls einzugrenzen: Die Tat muss sich demnach zwischen dem 25. Dezember 2021 und dem 6. Januar 2022 zugetragen haben. Der Wert des Fotos schätzen Experten auf 100.000 Dollar. Aus Sicht der Hotel-Direktorin Dumas sei es jedoch unbezahlbar: „Es bedeutet uns viel. Es ist Teil der Geschichte Karshs, der Geschichte des Hotels und der Kriegsgeschichte Kanadas und Großbritanniens.“ Sie hoffe, dass das Hotel das Foto zurückbekomme.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet unter anderem die Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Allerdings mussten die Hotelgäste wegen der Corona-Pandemie zum Zeitpunkt des Diebstahls Schutzmasken tragen, was eine Identifizierung erschweren dürfte.

Experte warnt davor, Kunstdiebstähle zu romantisieren

Kunstdiebstähle sind der allgemeinen Öffentlichkeit etwa aus Hollywood-Blockbustern bekannt, in denen - oftmals sympathische - Protagonisten ausgefeilte Pläne erarbeiten und mit viel Geschick und Teamwork ein Kunstwerk klauen. Doch der Kunstexperte und Anwalt Christopher Marinello wehrt sich gegen eine Romantisierung. „Es ist nicht romantisch, es ist nicht aufregend, und das sollte es auch nicht sein“, sagte der Anwalt und CEO von Art Recovery International der Zeitung News Times. „Ich betrachte Kunstkriminelle als gewöhnliche Verbrecher, als herzlose, gesichtslose, böse Kriminelle, die nur darauf aus sind, auf unser aller Kosten Geld zu verdienen“, so Marinello. Man solle nicht glauben, dass der Dieb ein Fan von Winston Churchill oder des Porträts war. Der Kriminelle habe schlichtweg seine Hausaufgaben gemacht und den Wert der Aufnahme recherchiert.

Der Experte geht zudem nicht davon aus, dass ein Diebstahl den Wert von Kunstwerken steigere, „denn Kriminelle gehen schrecklich mit Kunstwerken um“, so Marinello. „Ich meine, ich habe an Fällen gearbeitet, in denen 6-Millionen-Dollar-Gemälde auf den Wert von 1 Million Dollar sanken, weil man sie falsch herum gerollt hatte.“(AFP/bme).