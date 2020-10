Winter in Deutschland: Schnee-Prognose wackelt - Experte nennt Dezembertrend, der viele überraschen dürfte

Mit einer weißen Weihnacht rechnen die meisten Menschen schon gar nicht mehr. Doch wie wird das Winter-Wetter in Deutschland 2020? Schnee-Fans schöpfen Hoffnung.

Wie wird das Wetter im Winter 2020 in Deutschland ?

? Experten prognostizieren etwas kühlere Monate als in den vergangenen Jahren.

als in den vergangenen Jahren. Der Trend macht Hoffnung auf Schnee, doch eine Vorhersage für weiße Weihnachten bleibt schwierig.

München - Wissen Sie, wann es in Deutschland zuletzt eine weiße Weihnacht gab? Zumindest etwas nachdenken muss an dieser Stelle wohl beinahe jeder. Schmuddelwetter, Schneeregen und viel Matsch haben November und Dezember in den vergangenen Jahren stets begleitet. Eine fast deutschlandweit geschlossene Schneedecke gab es tatsächlich zuletzt im Jahr 2010.

Weiße Weihnacht in Deutschland: Schon früher nicht alljährlich - Klimawandel senkt Chancen heute

Am Heiligabend konnte es sogar regelrecht frühlingshaft werden. 2012 und 2013 schrammten die Temperaturen im Südosten sogar an der 20-Grad-Marke. In Freiburg konnten 2012 bei 18,9 Grad Celsius die dicken Wolljacken im Schrank bleiben. Schnee* war an den Feiertagen auch in der Vergangenheit überraschend selten.

„Wetter.com“ hat die Aufzeichnungen der letzten 70 Jahre analysiert und festgestellt: Zwischen 1981 und 2010 war Schnee an Heiligabend auch nicht signifikant seltener als zwischen 1951 und 1980. Doch seit 2010 driftet der Vergleich zwischen Früher und heute gehörig auseinander. Mittlerweile ist das Temperaturmittel in Deutschland um 1,5 Grad Celsius angestiegen. Die Chance auf Schnee sinkt damit kontinuierlich.

Winter-Wetter in Deutschland: Bringt ein Tief den Schnee an Heiligabend?

Doch Klimawandel und Trends machen die Prognose für einzelne Tage nicht aus. Die Hoffnung auf weiße Weihnacht ist heuer entgegen der Entwicklung groß. Laut Berechnungen des CFS-Langfristmodells soll am 24. Dezember 2020 von einem Tief kalte Polarluft nach Deutschland gebracht werden. Über die Festtage wird es also höchstwahrscheinlich kalt. Durchschnittlich soll sich der Winter 2020/21 dennoch etwas über dem Temperaturmittel bewegen.

Winter 2020: Dezember-Prognose macht Hoffnung - „Gefühlt ein zu kalter Monat“

„Wetter.net“-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert im Gespräch mit der Bild sogar einen noch kälteren Winter. Wobei die Formulierung „noch weniger warm“ wohl etwas treffender wäre. „Der Dezembertrend der Wetterbehörde NOAA zeigt, dass der Monat durchschnittlich ausfallen soll“, erläutert er, „das bedeutet: Nicht so warm wie in den vergangenen Jahren, sondern gefühlt ein zu kühler Monat“.

Ein durchschnittliches Wetter* im Dezember wird sich demnach also „zu kühl“ anfühlen. Auf beunruhigende Weise rechnet der Experte damit, dass sich die Menschen in Deutschland bereits an die warmen Winter gewöhnt haben. Dennoch nicht verwunderlich, schließlich hagelte es seit 2010 immer wieder Hitze-Rekorde.

Wetter in Deutschland: Kalter Herbst garantiert keinen kalten Winter - Schnee-Prognose schwierig

Dass man aufgrund des bislang kalten Herbsts von einem kalten Winter ausgehen könne, bezeichnet Jung als „fachlich völligen Unsinn“ und auch ein Schnee-Versprechen will er keinesfalls abgeben. Der errechnete Trend lasse da keine Vorhersage zu, doch seien die Grundvoraussetzungen dank der kühleren Temperaturen zumindest schon einmal besser, als in den Vorjahren. Mehr als eine Hoffnung machen die aktuellen Prognosen also leider nicht - aber immerhin. (moe) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Barbara Gindl/APA/dpa