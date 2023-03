Wintereinbruch in Großbritannien legt Verkehr lahm

Ein Mann geht im nordenglischen Barnsley bei starkem Schneefall in seinen Shorts spazieren. © Mark Cosgrove/News Images via ZUMA Press Wire/dpa

Nicht nur in Deutschland lässt der Frühling auf sich warten. In Großbritannien steckten Autofahrer stundenlang auf eingeschneiten Autobahnen fest.

Manchester - Ein Wintereinbruch mit Schnee und Eis sowie stürmischem Wetter hat im Norden Englands und in Wales am Freitag erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. Auf der West-Ost-Achse der Autobahn M62, die von Liverpool über Manchester und Leeds bis nach Hull führt, blieben Autofahrer mehrere Stunden lang im Schnee stecken, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Etliche Straßen in der Grafschaft Yorkshire und in Wales wurden gesperrt. Der Zugverkehr zwischen Manchester und Sheffield kam wegen auf die Gleise gestürzter Bäume zum Erliegen. Grund für das winterliche Wetter ist das Sturmtief Larisa, das in der Nacht zum Freitag und am Morgen über Großbritannien zog. dpa