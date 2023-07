„Albtraumhaften Stunden“ in Italien: Tornado im Gorgonzola-Gebiet, „Wasserbombe“ und Hagel

Von: Richard Strobl

Teilen

Heftige Unwetter zogen zuletzt über Österreich und Norditalien: Jetzt gibt es neue Stürme. © IMAGO/Einsatz-Report24

Italien wird von heftigen Wetter-Ereignissen getroffen. Während der eine Teil unter brütender Hitze leidet, sorgen Unwetter andernorts für Verwüstung.

Mailand – Extrem-Wetter in Italien! In den letzten Tagen sorgte eine extreme Hitzewelle in dem bei Deutschen beliebten Urlaubsland für große Probleme. Jetzt folgt der nächste Wetter-Tiefschlag, denn der Norden des Landes wird von heftigen Unwettern heimgesucht. Somit ist das Land aktuell in zwei Teile gespalten: Einen extrem heißen Süden und einen Norden, in dem Unwetter für Verwüstung sorgen.

Schon in den vergangenen Tagen war im Norden Italiens von „apokalyptischen Szenen“ die Rede. Nördlich von Venedig zerstörten handgroße Hagelbrocken etwa Autos und Häuser. Doch die Unwetter gehen weiter.

Italien-Unwetter sorgen für Verwüstung: Tornado in Region Mailand gesichtet

Von „albtraumhaften Stunden am Morgen“ berichtet am Freitag die La Stampa. Ein Wirbelsturm hat demnach östlich von Mailand, im Gorgonzola-Gebiet in Richtung Gesate, gewütet. Es wurden Häuser abgedeckt und Pflanzen entwurzelt. Die Ansa berichtet von großer Angst bei Anwohnern, jedoch vergleichsweise geringen Schäden. In der ganzen Lombardei kommt es zudem zu Hagelstürmen. Infolge des Wetters gibt es auch größere Probleme im Straßenverkehr. So sollen mehrere Transporter in Kanälen gelandet sein. In Cinisello stürzte ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Mittlerweile ist die Sonne aber offenbar nach Mailand zurückgekehrt.

Italien von Unwettern erschüttert: „Wasserbombe“ sorgt für Chaos

Gleichzeitig sorgt in der Region Monza ab elf Uhr eine „Wasserbombe“ den Berichten nach für großes Chaos. Nach Angaben des Bürgermeisters sind Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz und andere Beamte bei den Aufräumarbeiten im Einsatz. Vor allem ein großer Stromausfall belastet die Stadt. Zudem sind Unterführungen und Straßen überflutet.

Etliche weitere Städte und Gebiete melden Schäden und Behinderungen durch Hagel und Sturm. Auch die Ernten auf Feldern und in Obstgärten sollen vielerorts zerstört sein.

Leider gibt es auch Verletzte zu vermelden. In Paderno Dugnano fiel ein Baum auf einen Postboten, der mit seinem Roller auf der Straße unterwegs war. Passanten eilten ihm zu Hilfe. In Verona wurde dagegen eine Person in kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf dem zentralen Platz Piazza Nuova in Verona wurde sie gegen 13 Uhr von einem Blitz getroffen.