Wirbelsturm "Ophelia" nimmt weiter Kurs auf Irland

Dublin - Mit einer ungewöhnlich weit im Osten des Atlantiks verlaufenden Route ist der Wirbelsturm "Ophelia" am Sonntag weiter in Richtung Irland gezogen. Obwohl sich der Hurrikan der Kategorie drei bei seiner Ankunft in Irland zu einem Sturmtief abschwächen sollte, wurde für mehrere Landkreise im Westen der Insel die Alarmstufe rot ausgerufen, wie der irische Wetterdienst mitteilte. Bewohner der betroffenen Regionen wurden aufgefordert, "sich zu schützen".

Der US-Hurrikan-Experte Philip Klotzbach von der Colorado State University, erklärte, "Ophelia" sei der östlichste Atlantik-Wirbelsturm seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Als Hurrikan der Kategorie drei passierte "Ophelia" am Samstag die Azoren.

Ausläufer des Windfeldes werden voraussichtlich am Dienstag auch im Norden von Deutschland zu spüren sein.

