Wird in Deutschland zu viel getestet? Virologe Hendrik Streeck hat klare Meinung

Virologe Hendrik Streeck hat eine klare Meinung zur aktuellen Teststrategie. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck spricht im Interview über den Nutzen der Corona-Impfung, das Masketragen und die Bedeutung von Saisonalität. Das vollständige Interview finden Sie hier:

Fulda - Die Corona*-Infektionszahlen in Deutschland und auch in der Region gehen zurück. Im Interview mit der Fuldaer Zeitung äußert sich Top-Virologe Hendrik Streeck* zur Corona-Lage in Deutschland und zur weiteren Strategie im Umgang mit dem Virus. Wie er zur Corona-Impfung steht, verrät fuldaerzeitung.de*.

Zur Teststrategie sagt Streeck: „Wir müssen endlich mit dem anlasslosen Testen aufhören. Da die Antigentests, die derzeit verfügbar sind, zu spät auf Omikron reagieren, können Infektion und Weitergabe des Virus schon stattgefunden haben, bevor der Infizierte identifiziert ist. Die Massentests haben also infektiologisch wahrscheinlich nur einen geringen Erfolg.“ *fudaerzeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.