Wirtschaft in Baden-Württemberg erholt sich überraschend schnell

Die Corona-Pandemie hatte weitreichende Folgen für die Wirtschaft in Baden-Württemberg. Laut einer Studie erholt sie sich jedoch überraschend schnell.

Stuttgart - Die Corona-Pandemie hatte weitreichende Folgen für die Wirtschaft in Baden-Württemberg. Vor allem in der Hochphase führten die Kontaktbeschränkung und die weiteren Verordnungen zu Verlusten in der Industrie und im Handel. Laut einer Studie der IHK Baden-Württemberg erholt sich die Wirtschaft jedoch überraschend schnell. Jedes vierte Unternehmen gab beispielsweise an, bereits wieder auf dem Vorkrisenniveau zu arbeiten. Durch die inzwischen wieder schnell ansteigenden Infektionszahlen bleibt die Unsicherheit jedoch groß.

Wie BW24* berichtet, erholt sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg überraschend schnell.

Das Coronavirus in Baden-Württemberg hat fatale Folgen für die Wirtschaft (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.