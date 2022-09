Leben und atmen wir in unserer eigenen Giftwolke? Forscher entdecken unsichtbare Oxidationsfelder

Von: Bettina Menzel

Die Menschen in Deutschland verbringen rund 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen - und beeinflussen dabei selbst die Raumluft. © Monkey Business / Shotshop / Imago

Neunzig Prozent der Zeit verbringen wir in Innenräumen. Forscher fanden nun heraus, dass uns dabei ein Oxidationsfeld umgibt, das die Raumluft - und womöglich auch unsere Gesundheit - beeinflusst.

Mainz - Menschen sind in Innenräumen von einem unsichtbaren Molekülcocktail umgeben. Dabei geht es nicht nur um das Offensichtliche, wie etwa Putzmittel oder Dämpfe beim Kochen. Selbst Möbel und Wände geben Gase ab und auch von Außen dringen Schadstoffe ein. Doch ein Faktor wurde in der Forschung bislang immer vernachlässigt: Welchen Einfluss hat der Mensch selbst auf die Raumluft? Forscher des Max-Planck-Instituts gingen in einer im September im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlichten Studie genau dieser Frage nach und fanden Erstaunliches. Müssen wir nun die Gestaltung unserer Innenräume überdenken?

Es liegt Chemie in der Luft: OH-Radikale wichtigstes Oxidationsmittel in Innenräumen

In der freien Natur säubert sich die Luft von selbst - etwa durch Regen oder chemische Oxidation. Die „Waschmittel der Atmosphäre“ sind für Letzteres zuständig. Dabei handelt es sich um sehr reaktionsfreudige Hydroxyl-(OH)-Radikale, wie das Max-Planck-Institut in einer Zusammenfassung der Studie erklärt. „Sie entstehen hauptsächlich durch die Wechselwirkung von UV-Licht der Sonne mit Ozon und Wasserdampf“, so die Forscher.

In Innenräumen spielt Sonnenlicht als Reaktionsbeschleuniger kaum eine Rolle. Denn selbst herkömmliche Glasfenster filtern dieses größtenteils heraus. Wissenschaftler gingen bislang davon aus, dass Ozon in Innenräumen das wichtigste Oxidationsmittel sei. Die Forscher des Max-Planck-Instituts rund um die Erstautorin Nora Zannoni und Projektleiter Jonathan Williams fanden nun heraus, dass OH-Radikale genauso wichtig sind - wenn nicht sogar wichtiger. Diese sind sogar noch deutlich reaktionsfreudiger als das seinerseits bereits reaktionsfreudige Ozon.

Erstautorin der Studie fand Ergebnisse selbst „überraschend“

Der Untersuchung zufolge entstehen in Innenräumen „hohe Mengen an OH-Radikalen - allein durch die Anwesenheit von Menschen und Ozon“, so die Forscher. „Dass wir Menschen nicht nur eine Quelle reaktionsfreudiger Chemikalien sind, sondern dass wir diese auch selbst umwandeln können, war für uns sehr überraschend“, erklärte die Erstautorin Zannoni die Ergebnisse. Die Stärke und Form des Oxidationsfeldes hänge davon ab, wie viel Ozon vorhanden sei und wie der Raum belüftet werde, so die Wissenschaftlerin weiter. Beim Lüften gelangt grundsätzlich mehr Ozon in die Räume, das mit dem Fett auf der menschlichen Haut reagiert. Squalen, eine ungesättigte Fettsäure im Talg der Haut, ist ein besonders beliebter Reaktionspartner. Die so freigesetzten chemischen Stoffe mit Doppelbindungen reagieren dann mit dem Ozon - so entstehen die OH-Radikale.

Die Forscher untersuchten die Raumluft in einer speziell isolierten Klimakammer - zunächst ohne Menschen und im Anschluss mit vier Testpersonen, die sich in dem Raum aufhielten. Die Bedingungen waren standardisiert, über eine Leitung konnten die Wissenschaftler der Luft eine für Menschen unkritische Menge an Ozon beimischen. Zudem simulierten sie verschiedene Lüftungsbedingungen. In einer vorherigen Untersuchung, auf der die jetzige Studie aufbaute, zeigten sich Zusammenhänge zwischen den Temperaturen in einem Raum sowie der getragenen Kleidung. „Demnach beeinflusst die Art und Weise, wie wir leben, die Chemie in unseren Innenräumen“, lautete das Resümee der Wissenschaftler. Auch die Ernährung, der Stoffwechsel oder das Alter können einen Unterschied machen.

Praktische Auswirkung auf unsere Gesundheit: Müssen wir die Innenraumgestaltung jetzt überdenken?

Die Erkenntnisse aus der Studie sollten laut Projektleiter zu einem Umdenken führen, gerade was die Prüfung von Materialien oder Einrichtungsgegenständen angeht. Denn aktuell werden Möbel oder Deko-Objekte unter Laborbedingungen untersucht, bevor sie in den Verkauf gehen. Doch aus Sicht des Wissenschaftlers wären zusätzliche Tests in Anwesenheit von Personen sinnvoll. „Oxidationsprozesse können unter anderem zur Bildung Atemwegs-reizender Stoffe wie Oxopentanal (4-OPA) und kleiner Partikel in unmittelbarer Nähe der Atemwege führen, was besonders bei vorerkrankten Menschen und Kindern eine Rolle spielen kann“, hieß es zu den Hintergründen dieser Empfehlung.

„Wir müssen die Chemie in Innenräumen überdenken, denn die Oxidationsfelder, die wir selbst erzeugen, verändern auch viele Chemikalien in unserer direkten Umgebung“, gab der Projektleiter Jonathan Williams zu Bedenken. Was das Einatmen unserer eigenen Emissionen für einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, ist noch unklar. „Das OH-Radikal kann viel mehr chemische Verbindungen oxidieren als Ozon, wodurch eine Vielzahl von Produkten direkt in unserer Atemzone entsteht, deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit noch unbekannt sind. Die Oxidationsfelder wirken sich sicher auch auf die chemischen Signale aus, die wir aussenden und empfangen. Sie erklären möglicherweise auch, warum unser Geruchssinn generell empfindlicher auf Moleküle reagiert, die schneller mit OH reagieren“, so Williams.