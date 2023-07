22 deutsche Dorfnamen, die sich wie echt schlechte Witze anhören

Von: Nadja Goldhammer

Teilen

„Und wo kommst du so her?“ „Aus Hühnergeschrei.“

Es gibt sehr, sehr, SEHR viele Landkreise und Dörfer in unserem schönen Deutschland, von denen du wahrscheinlich noch nie etwas gehört hast. Schade eigentlich, denn die Ortsnamen geben echt was her, wenn du mich fragst.



Hier eine kleine Liste mit Dorfnamen, nach denen du wahrscheinlich direkt einen Roadtrip durch Deutschland startest.

1. ... net deiner:

2. Das Upgrade von Spatzenhirn ist ...

3. Man soll ein Buch ja nicht nach dem Umschlag beurteilen:

4. Wirklich nicht ...

5. Jetzt guck doch nicht so ...

6. Der Gründer dieses Dorfes wusste, wie man Touris anlockt:

7. Ich würde vorher auf jeden Fall was trinken, bevor du nach ... gehst:

8. Klingt nach einem netten Besuch:

9. Auf ... kommt bald danach die nächste Großstadt:

10. Meine neue „L“-Antwort bei Stadt-Land-Fluss:

11. Die entspannten Morgen kann ich mir hier wohl abschminken:

12. Wenn ... auf meinem Perso stehen würde, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich den nicht lieber vergraben würde:

13. Wenn nicht, dann hast du eben ...

14. Manchmal lohnt sich eben ein kleiner ...

15. Dieser Name ist sowas von bedeutungsschwanger:

16. In der Heimat sind alle vom gleichen ...

17. Dagegen bist du einfach ...

18. Alle sind immer nur am ...

19. Oder am ...

20. Das ist einfach nur zum ...

21. Und macht keinen ...

22. Aber egal wo du herkommst, bleib so wie du bist, denn du bist einfach ...

Sieh dir doch auch mal diese 49 deutschen Ortsschilder an, die dich einfach nur ratlos zurücklassen.



Falls du einen Überblick über alle BuzzFeed DE-Artikel möchtest, dann schau gerne auf den Facebook-Seiten BuzzFeed DE und BuzzFeed DE Trending vorbei.