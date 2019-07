Räuber demaskiert sich und wird dabei gefilmt – Polizei fahndet mit Video

Knapp zwei Monate nach dem Überfall auf eine Spielhalle sucht die Polizei nun mit Videomaterial nach den weiterhin unbekannten Tätern.

Witzenhausen – Im Mai versuchten zwei Männer eine Spielhalle in der Straße "Am Eschenbornrasen" auszurauben. Gegen 22:10 Uhr betrat ein Mann mit einer nicht näher bestimmbaren Schusswaffe die Spielhalle. Mit vorgehaltener Waffe forderte der maskierte Räuber von einer Mitarbeiterin die Übergabe von Bargeld. Der zweite Tatverdächtiger stand vor der Spielhalle "Schmiere". „Die 40 Jahre alte Angestellte verweigerte recht kompromisslos die Herausgabe des Geldes, woraufhin der wohl überraschte Täter die Spielhalle ohne Beute verließ und mit seinem Komplizen in Richtung Walburger Straße flüchtete“, berichtet hna.de*.

Witzenhausen: Räuber demaskiert sich selbst

Womit der Räuber allerdings nicht gerechnet hat, war die Überwachungskamera, die über dem Eingang der Spielhalle hing. Direkt nach dem Verlassen der Spielhalle riss er sich die graue Skimaske vom Gesicht, das nun deutlich auf dem Videomaterial zu erkennen ist.

Räuber demaskiert: Polizei fahndet mit Videomaterial

Die Polizei fahndet nun mit diesem Video nach den beiden Tätern – bislang jedoch ohne Erfolg. Der Haupttäter ist etwa 1,75 Meter groß und trug bei der Tat eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose und ein hellgraues Sweat-Shirt sowie eine graue Ski-Maske. Hinweise zur Identität der videografierten Täter nimmt die Eschweger Kripo unter der Nummer 05651/9250 entgegen.

marv

