Mietwahnsinn in der Stadt der Liebe: Wohnungsanzeige aus Paris erzeugt Spott im Internet

Von: Patrick Freiwah

Wohnen in der Nachbarschaft des Eiffelturms? Da wird schon ein bisschen mehr fällig als die ohnehin schon horrend hohen Mieten in der Stadt der Liebe. © Ralf Krüger/dpa

Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch die Stadt der hohen Mieten. Eine Wohnungsanzeige zieht den Unmut vieler Nutzer zu. Sie schlagen Gegenmaßnahmen vor.

Paris/München – Überteuerte Mieten in Städten machen vielen Menschen in Deutschland das Leben schwer. Dieses Phänomen tritt jedoch weit über die Landesgrenzen auf - zum Beispiel in Frankreich. Die Immobilienanzeige für ein Mini-Appartement in der französischen Hauptstadt Paris erntet in sozialen Medien Häme und wütende Reaktionen. Mit der Angabe von „gefühlten Quadratmetern“ wird die angebotene Unterkunft in Sachen Größe aufgebläht.

Spöttische Kommentare auf die Annonce sind die Folge, etliche Menschen schütteln angesichts derartiger Zustände mit dem Kopf. „Die Immobilienmakler in Paris wissen nicht mehr, was sie sich noch ausdenken sollen“, schreibt zum Beispiel eine Nutzerin im Hinblick auf die Wohnungsanzeige, in der das nach gesetzlicher Regelung abzüglich Dachschrägen und Treppe 11,53 Quadratmeter große Appartement mit „gefühlten 16 Quadratmetern“ angepriesen wird.

Wohnen in Paris ist Luxus: Anzeige im Netz erntet Spott - „keine Sorge“

Kommentatoren geben Ratschläge, wie man auf ein derartiges Immobilien-Inserat reagieren sollte: „Antworte, dass du bereit bist, eine Miete von 100 Euro zu zahlen - gefühlte 1000 Euro“, schlägt ein weiterer User vor, wie der französische Sender BFMTV schildert. „Es ist eine 12 Quadratmeter große Wohnung nach dem Gesetz, aber wir haben an allen Wänden Spiegel angebracht, sodass es sich wirklich wie 70 bis 75 Quadratmeter anfühlt, wenn man in der Mitte sitzt, keine Sorge“, lässt eine weitere Person wissen.

Für eine kleine Wohnung in Paris gibt es ein Haus in der französischen Provinz

Viele urbane Gegenden sind zu Single-Städten mutiert - daher unterliegen insbesondere kleinere Wohnräume einer strengen Nachfrage. Das grundsätzliche Problem der sehr kleinen und teuren Wohnungen in Paris wurde im Netz von einem anderen Nutzer so kommentiert: „Paris ist wirklich der Irrsinn, für die Miete eines schlechten Zimmers bezahlst du eine schöne Wohnung oder ein Haus in der Provinz, ich verstehe die Leute nicht, die davon träumen, in Paris zu leben.“

Jedoch ist nicht nur Paris bekannt für Mietwucher. Auch deutsche Großstädte hat längst die Wohnungsnot erfasst. (PF mit Material der dpa)