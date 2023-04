Schwerer Vorwurf von Reinhold Messner: „Italienischer Hotelier hat diesen Bären angefüttert“

Das Anfüttern von Wildtieren sollte grundsätzlich unter strenge Strafe gestellt werden.

Das betrifft nicht nur Bären, sondern auch Tauben, Enten, Wildschweine und auch die Wildtiere des Waldes.

Das betrifft sowohl Stadtmenschen, als auch diesen Hotelier, und auch vor allem Jäger.

Jäger hegen so eine Überpopulation die dem Wald massiv schadet. Stadtmenschen locken Wildtiere in die Gärten.

Ich habe im Karwendel gesehen wie viele Tonnen von Silage und anderem Futter verfüttert wurden diesen Winter (der keiner war), nur um wahnsinnig hohe Bestände an Rehen und Hirschen zu halten. Genauso verwerflich wie die Wildschwein- und Fuchsfütterer an den Ränden der Grossstädte. Dito Tauben- und Entenfütterer in den Citys.