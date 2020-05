Wolf-Hybriden aus Haltung in Baden-Württemberg gerettet - Das geschieht jetzt mit ihnen 

In Baden-Württemberg konnten Wolf-Hybriden aus einer illegalen Haltung befreit werden. Jetzt hat die Stiftung für Bären sie in ein Schutzprojekt gebracht.

Wolf*: Hybriden sind eine Kreuzung aus Wolf und Haushund - Sie werden als Wölfe gezählt

und Haushund - Sie werden als Wölfe gezählt Die Stiftung für Bären rettete zwei dieser Wolf-Hybriden aus einer Gefangenschaft in Baden-Württemberg Die Stiftung brachte die Wolf-Hybriden aus Baden-Württemberg nun in ein Tierschutzprojekt

Baden-Württemberg - Zwei Wolf-hybriden wurden nach fünf Jahren in illegaler Privathaltung in Baden-Württemberg am Mittwoch beschlagnahmt. Die Tiere seien nun im Thüringer Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären angekommen, teilte die Stiftung mit.

Bei den beschlagnahmten Tieren handle es sich um einen Rüden und eine Fähe. Im Tierschutzprojekt in Leinefelde-Worbis werden die Wolf-hybriden ihre Eingewöhnungszeit in Ruhe verbringen – ohne Besucher. Mit einem Kamerasystem ermögliche das Team die Beobachtung der Tiere.

Wolf: Die beiden Hybriden aus Baden-Württemberg sind keine Seltenheit laut der Stiftung

Die beiden Vierbeiner, Ronja und Raik, fühlen sich im Dickicht ihres neuen Zuhauses wohl. Das Schicksal der beiden Tiere sei jedoch keine Seltenheit. Die Kreuzung aus Wolf und Haushund werden bis zur fünften Generation wie Wölfe klassifiziert und sind rein optisch kaum von ihnen zu unterscheiden.

Dies sei allerdings eine massive Gefährdung für den Artenschutz sowie für die Halter. Wildtiere seien schließlich für ein Leben in der freien Natur angepasst. „Wer die Zucht von Wolf-hybriden unterstützt weiß gar nicht, was er den Tieren damit antut. Sie dürfen nicht in der Natur leben und sie wie einen Hund im Haushalt zu halten ist eine schreckliche Qual für sie. Es müssen also 2 Dinge geschehen: Die Zucht dieser Tiere muss eingedämmt werden und im Gegenzug genügend Platz für die Unterbringung der beschlagnahmten Tiere entstehen“, sagt Bernd Nonnenmacher, Geschäftsführer der Alternativen Bärenpark GmbH.

+ Die Wolfshybriden Raik und Ronja © Stiftung für Bären/nh

Wolf: Hybriden wie die in Baden-Württemberg brauchen mehr Projekte wie der Stiftung für Bären

Wenn Wolf-hybriden in der Natur vorkommen, müssen sie laut EU Richtlinien entnommen werden, um die Reinheit der Art Wolf nicht zu gefährden. Unterbringung in Tierschutzeinrichtungen mit weitläufigem Gelände und genügend Rückzugsmöglichkeiten seien dabei die bestmögliche Alternative.

Doch an Einrichtungen wie Projekte der Stiftung für Bären mangle es in ganz Europa.

Nach 13 Jahren "Babypause": #Nachwuchs bei den Polarwölfen im #Zoo #Stralsund!



Zu Himmelfahrt zeigte sich die drei Mädchen und zwei Jungs zum ersten Mal. #wolf #welpen pic.twitter.com/sWZmBXQSqZ — Stadt Stralsund (@StadtStralsund) May 27, 2020

Wolf: In Nordhessen bereits keine Seltenheit mehr

Im März diesen Jahres machten Spaziergänger in Nordhessen einen gruseligen Fund. Hat hier ein Wolf* ein Wildtier gerissen?

Der Wolf wurde bereits im Jahr 2019 wieder im Landkreis Kassel* nachgewiesen. In diesem Zuge wurde auch direkt ein Präventionskonzept diskutiert.

Video: Polar-Wolf Nachwuchs

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes,