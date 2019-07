Radfahrer fährt hinter junger Frau - dann tut er es

Ein Radfahrer fuhr in Wolfsburg hinter einer jungen Frau hinterher. Er näherte sich in Niedersachsen der 18-Jährigen von hinten. Was er dann tat, ist gruselig.

Eigentlich wollte eine 18-Jährige in Wolfsburg nur nach Hause gehen

Dann näherte sich der jungen Frau ein Radfahrer

Der Mann tat Schreckliches in Niedersachsen

Wolfsburg - Am Dienstagabend (16. Juli 2019) ereignete sich in der Wolfsburger Innenstadt ein schrecklicher Vorfall. Ein Radfahrer näherte sich einer18-Jährigen von hinten - mit bösen Absichten. Was der Mann dem unschuldigen Mädchen antat, berichtet nordbuzz.de*.

Wolfsburg: 18-Jährige trifft auf seltsamen Mann auf Fahrrad - dann reagiert sie genau richtig

Dienstagnacht war die 18-Jährige aus Wolfsburg gegen 23.00 Uhr zu Fuß auf einem Radweg Richtung Berliner Ring unterwegs. Als sie auf Höhe der dortigen Esso-Tankstelle war, näherte sich ihr von hinten plötzlich ein Radfahrer. Dieser fuhr so nah an das Mädchen aus Wolfsburg heran, wie er nur konnte - dann geschah es.

Der Unbekannte belästigte die 18-Jährige sexuell - und wollte sie daraufhin auch noch in ein Gespräch verwickeln. Als der unbekannte Mann in Niedersachsen das Mädchen ansprach, reagierte die junge Frau aus Wolfsburg blitzschnell und rannte in Richtung eines Lebensmitteldiscounters. Der Radfahrer fuhr daraufhin weiter. Doch damit war die Geschichte noch nicht vorbei, wie die Polizei Wolfsburg in einer Pressemitteilung berichtete.

Wolfsburg: Belästigte Frauen schließen sich gegen Radfahrer zusammen

Denn auf dem Parkplatz des Supermarkts traf die 18-Jährige aus Wolfsburg noch auf andere junge Frauen, die ebenfalls auf den Radfahrer getroffen waren. Die Frauen tauschten sich aus und es wurde schnell klar: alle drei Wolfsburgerinnen hatten ähnliches erlebt. Der Mann hatte in Niedersachsen beide sexuell belästigt. Daraufhin verständigten die Frauen die Polizei Wolfsburg, die nun nach dem unbekannten Perversen fahnden.

Der unbekannte Radfahrer soll nach Angaben der 18-Jährigen aus Wolfsburg um die 30 Jahre alt sein und 180 cm groß. Außerdem soll der Mann wie ein Südländer ausgesehen haben. Nach Angaben der Frauen aus Wolfsburg trug der Radfahrer einen Vier-Tage-Bart und eine grünliche Tarnjacke sowie eine lange schwarze Hose. Auch sein Fahrrad war schwarz.

Wolfsburg: Polizei sucht Zeugen in Niedersachsen - auch Opfer sollen sich melden

DiePolizei Wolfsburg hat die Ermittlungen in Niedersachsen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den weiteren Verlauf seiner Radtour beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich bei der Polizei Wolfsburg zu melden. Auch die zwei Frauen, die auf dem Parkplatz mit der 18-Jährigen über ihre Erfahrungen gesprochen haben, können sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 bei der Polizei Wolfsburg.

Zu einem anderen schrecklichen Vorfall in Niedersachsen kam es bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Kiosk in Wolfsburg. Die Kassiererin machte den Räuber jedoch ganz irre. An einer Unterführung in Hannover kam es indes zu einer versuchten Vergewaltigung. Obwohl die Frau um Hilfe schrie, eilte keiner zu Hilfe, wie nordbuzz.de berichtet.

Zu einer extremen Situation kam es auch für Sanitäter in Niedersachsen. Sie kehrten zu ihrem Krankenwagen in Braunschweig zu zurück und trauten ihren Augen nicht. Auch darüber berichtet nordbuzz.de.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.