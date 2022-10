Klimaprotest bei Porsche eskaliert: VW lässt Aktivisten einfach kleben und stellt Licht und Heizung ab

Von: Patrick Freiwah

Autostadt Wolfsburg: Klimaschützer der Bewegung „Scientist Rebellion“ diskutieren mit einem Volkswagen-Manager. © Screenshot: Twitter/GGrimalda

Klimaschützer statten Volkswagen einen Besuch ab, um den Konzern mit den Konsequenzen seines Geschäftsmodells zu konfrontieren. Es kommt zum Eklat und Vorwürfen.

Wolfsburg/München – Wie weit darf und sollte Protest gehen? Ein Vorfall in Wolfsburg vor wenigen Tagen beschäftigt Klimaschützer und den Volkswagen-Konzern. Mitglieder der Protestbewegung „Scientist Rebellion“ – ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern – hatten sich in einem Showroom mit Porsche-Luxusschlitten am Boden festgeklebt, um für die Dekarbonisierung im Verkehrssektor zu demonstrieren.

Mehrere Aktivisten klebten sich im „Porsche-Pavillion“ der Autostadt Wolfsburg am Boden fest und verharrten dort längere Zeit als geplant. Erst am übernächsten Morgen (Freitag) beendete die Polizei die Aktion in Abstimmung mit dem Hersteller, weil die Protestler an ihre körperlichen Grenzen gerieten. Nach Ansicht der Umweltschützer hätten Mitarbeiter des Konzerns die Anwesenden zudem schikaniert und auch Schüsseln für die menschliche Notdurft verweigert.

Wolfsburg: Klimaschützer protestieren bei VW – „Urinieren und Defäkieren verweigert“

In sozialen Netzwerken wie Twitter konnte der Klimaprotest verfolgt werden, was zu hitzigen Reaktionen führte – sowohl positiven als auch hämischen. So sei in dem Pavillon abends sowohl das Licht als auch die Heizung ausgestellt, Türen abgeschlossen und die Klimaschützer ohne Essen ihrem Schicksal überlassen worden.

Nach dem Ende der Protestaktion war in einem Statement der Wolfsburger Autostadt zu lesen, dass man die Aktivisten unter den gegebenen Umständen entsprechend versorgt und auch für deren hygienische Bedürfnisse Sorge getragen habe. Der Wunsch, mit VW-Chef Oliver Blume zu sprechen, blieb den Protestanten verwehrt. Wissenschaftler Gianluca Grimalda, der sonst für das Kieler Weltwirtschaftsinstitut arbeitet, nahm per Twitter zu dem Eklat in Wolfsburg Stellung.

„Sie haben unsere Bitte um eine Schüssel zum Urinieren und Defäkieren verweigert“, erklärt er darin und erläutert die Hintergründe der Protestaktion. Das Anliegen von ihm und seiner Mitstreiter: Volkswagen dazu bewegen, sich für ein Tempolimit auf Autobahnen von 100 km/h einzusetzen. Laut der Forscher wäre diese Umsetzung lebensnotwendig, um die „Dekarbonisierung“ des Planeten sicherzustellen. Jedoch verweigert die deutsche Politik bislang selbst ein Tempolimit von 130 km/h.

Sicherheitsmitarbeiter hätten die Protestgruppe zudem nicht schlafen lassen, nach der ersten Nacht klagte Grimalda über eine Schwellung an der festgeklebten Hand. Zunächst habe Volkswagen keine Ärzte hereingelassen, es aber später erlaubt. Laut Grimalda stellten diese ein „lebensbedrohliches“ Blutgerinnsel fest. Während der Klimaschützer aus medizinischen Gründen früher die Gruppe verließ, verharrte der Rest der Klimaschutzbewegung neben den Luxuskarossen und wurde nach 42 Stunden und zwei Nächten letztlich von der Polizei entfernt und verhaftet.

Fast zeitgleich kam es auch beim Pariser Autosalon zu Protesten, bei denen Umweltschützer vor Luxusfahrzeugen protestierten.

Wolfsburg: Klimaschützer besetzen VW-Pavillon – „Greenwashing und Lobbyarbeit“

Nach Ende der Aktion nimmt der Klimaschützer Stellung zu den Geschehnissen und macht dem VW-Konzern Vorwürfe: „Mir ist klar, dass man nicht das Gebäude eines anderen bewohnen darf und erwarten kann, nett behandelt zu werden. Ich wollte einfach die Heuchelei des Autostadt-Direktors hervorheben, indem er zuerst sagte, dass sie unser Recht auf Protest unterstützen wollen und dann eine Reihe von Aktionen durchführten, um unsere körperliche Ausdauer zu erschöpfen.“

Bei der Forderung nach einer Tempo-100-Begrenzung handelt es sich um einen flächendeckenderen Protest:

Wie der Wissenschaftler in einer Mitteilung erklärt, gibt es „ein kurzes und schnell schließendes Fenster, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern“. Das würde der jüngste IPCC-Bericht verdeutlichen. „Wir können nicht zulassen, dass Greenwashing und Lobbyarbeit multinationaler Konzerne wie VW dringende Klimaschutzmaßnahmen verzögern. Unser Leben hängt davon ab“, führt Grimalda aus. (PF)